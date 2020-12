Leticia Sabater: "Estuve un par de años teniendo solo sexo anal para seguir siendo virgen"

Leticia Sabater se encuentra en plena promoción de su nuevo villancico, "Papa Noel, you're the only one", canción que ha vuelto a llamar la atención de miles de usuarios en internet. Vestida como Mamá Noel, la presentadora ha visitado 'Sábado deluxe' el 26 de diciembre, prestándose a una entrevista repleta de detalles de su vida sexual. Una vez más la cantante ha demostrado que no tiene vergüenza ninguna y ha respondido sin ningún problema a todas las preguntas que le han ido realizando los colaboradores del espacio de Telecinco.

Leticia Sabater en 'Sábado deluxe'

Aprovechando las altas horas a las que se estaba realizando la entrevista, Jorge Javier Vázquez ha querido resolver una duda que siempre ha tenido con respecto a Leticia Sabater: "Corría la leyenda urbana que antes de casarte solo tenías sexo anal porque querías llegar virgen al matrimonio. ¿Es verdad?", ha preguntado realmente intrigado el presentador. "Yo cuando ya me di cuenta que no iba a llegar virgen al matrimonio empecé por delante. Pero estuve un par de años teniendo sexo anal", ha afirmado la intérprete de la "Salchipapa".

"Perdí la virginidad por delante a los 23. De los 20 a los 22 solo por detrás. A mí el sexo me gusta, es importantísimo en mis relaciones. Me parecía que la virginidad era más por delante que por detrás. Yo siempre he sido una tía muy transgresora. Ellos no se enteraban porque yo les decía que me gustaba más por detrás", ha explicado la invitada, quien recordó que hace un tiempo tuvo que problemas por delante a la hora de dilatar y por eso se fue a Miami a que le ensanchasen "el agujerito".

"He estado con gente importante de la Casa Real"

Lydia Lozano no comprendía como una persona tan "transgresora" como es Leticia Sabater puede estar luego con "ese perfil de tíos tan clásico". En ese momento, la ganadora de 'La casa fuerte' ha respondido muy sinceramente: "Hay tíos con los que yo salgo que no se entera nadie. He estado con gente muy importante pero soy una mujer íntegra y nunca voy a dar los nombres. Es verdad que he estado con gente importante de la comunicación, de la política, de la Casa Real...", ha dejado caer la invitada.