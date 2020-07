Pilar Yuste, arrepentida tras sus amenazas a Labrador: "He trabajado mucho, no lo merecía"

El pasado 16 de julio se vivió uno de los episodios más violentos de 'La casa fuerte'. Labrador, María Jesús Ruiz, Macarena y Juani Garzón eran expulsados, quedándose a las puertas de la final, y posteriormente llevados al plató Mediaset. Fue ahí donde se produjo un duro enfrentamiento entre Labrador y Pilar Yuste, su exrepresentante, con insultos y amenazas de por medio.

Pilar Yuste en 'Sábado deluxe'

A causa de esta bronca, 'Sábado deluxe' traía a Yuste para que ese explicara tras el altercado. La representante se mostraba muy afectada después de lo ocurrido y nada más llegar a plató pidió perdón por su actitud, reconociendo que no se comportó correctamente. "He trabajado mucho y no lo merecía", expresaba conteniéndose las lágrimas en referencia a la acusación del concursante de que se había quedado con su dinero. "Yo trabajo legal y lo conocéis todos. Espero que mi imagen no sea esa".

"Perdí los papeles. No tenía que haber entrado a esa historia", expresaba. Algunos colaboradores estaban de acuerdo con esa afirmación, ya que no entendían cómo con su temple había caído en la provocación de Labrador. Jorge Javier Vázquez se interesaba por la amenaza que Pilar Yuste soltó sobre que Labrador no volvería a pisar Telecinco, a lo que esta respondía: "No voy a hablar de la vida de mis representados de cuando han estado conmigo. Claro, si no me atacan. Si vienen a por mí y me quieren destruir a nivel profesional, eso ya es distinto".

Apoyo de sus exrepresentados

Para compensar el mal trago vivido con Labrador, 'Sábado deluxe' preparó un vídeo con las muestras de cariño de varios de los exrepresentados de Pilar Yuste. Kiko Hernández, Tamara Gorro o Abraham aseguraban que su trabajo era impecable, especialmente a nivel económico. Este vídeo provocaba el llanto de la representante, muy emocionada por el cariño que tantos la profesaban. "Cuando yo cojo un representado, no es que actúe de madre, es que le riño... Pero es por adónde quiero que lleguen", confesaba. "A veces he dicho: 'esta persona necesita dinero, no quiero la comisión'".