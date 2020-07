'La casa fuerte': El contundente zasca de Jorge Javier Vázquez a Oriana para defender a Yola y Cristian

La relación entre Yola Berrocal y Cristian Suescun se ha convertido en una de las tramas principales de 'La casa fuerte'. Entre ambos existe una química evidente y prueba de ello es la erótica sesión de masajes que ambos protagonizaron y que terminó con besos entre ambos y tocamientos incluidos. Pese a ello, el chico afirma seguir enamorado de su novia, algo que sin duda ha trastocado (y mucho) a la cantante. Pero pese a ello, esta accedió a tener una cena romántica con su ilusión amorosa, algo que no gustó a parte de la casa.

Boicot a la cena de Yola Berrocal y Cristian Suescun en 'La casa fuerte'

Oriana Marzoli, Iván González, Cristina, Ferre y Labrador decidieron boicotear la cena romántica que Leticia Sabater organizó para su amiga y el hijo de Maite Galdeano, y es que los concursantes consideran que todo era una gran falta de respeto a Jessica, la novia de Suescun. Por ello, prepararon pancartas a favor de la chica e interrumpieron la cena al grito de "¡Yola, retírate! ¡Stop infidelidad!", algo que evidentemente afectó a la chica, que acudía a la cita muy ilusionada de poder estar con el chico, y que no pudo reprimir las lágrimas al ver que la que parecía ser una noche perfecta había quedado completamente destrozada.

Jorge Javier responde duramente

De ello se habló este jueves en la semifinal de 'La casa fuerte' y lejos de callarse, Jorge Javier Vázquez decidió mojarse y criticar claramente la actitud que especialmente Oriana Marzoli está teniendo respecto a este tema. "Oriana hablando de infidelidades. ¿Tú le fuiste infiel a Tony Spina como todo el mundo sabe no?", le espetó el catalán, algo que sin duda dejó totalmente en shock a la concursante, ya que estaba siendo especialmente crítica con algo que ella misma había hecho en el pasado. Pese a ello, esta no dudó en responder y cargar duramente contra la cantante y colaboradora televisiva: "Fue con 22 años un piquito de nada, usted cuantos tiene señora, ¡50!".

Jorge Javier Vázquez contra Oriana Marzoli en 'La casa fuerte'

Oriana se defiende de las críticas

"Yo aprendo de mis experiencias, he crecido como persona y he mejorado. Es lo que usted debería hacer, que me dobla la edad", siguió la chica, enfrentándose frontalmente a Berrocal. Esta por su parte dejó claro que si ha intentado tener algo con Suescun es porque él siempre le ha explicado que no está bien con su pareja y que incluso ha intentado dejarla varias veces y por ello, creía que podría haber una posibilidad de tener algo con él. Una teoría que no parece descabellada teniendo en cuenta el feeling existente entre ambos y los besos que las cámaras del programa han captado ya.