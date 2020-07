Amenazas e insultos en el enfrentamiento de Labrador y Pilar Yuste en 'La casa fuerte'

La recta final de 'La casa fuerte' ya ha empezado y es que este domingo 19 de julio la audiencia decidirá qué pareja merece ganar el concurso y llevarse el dinero acumulado en su respectiva caja fuerte. Por ello, en la semifinal emitida el jueves 16 del mismo mes, María Jesús Ruiz y su madre Juani Garzón y Labrador y Macarena Millán fueron las parejas expulsadas. Lo que poco podíamos esperar es que la vuelta de Labrador al plató iba a ser tan sumamente tensa y es que este protagonizó una gran bronca con Pilar Yuste, la que en su día fuese su representante.

El concursante la acusó de haberse quedado con parte del dinero que en su día ganó por los bolos que realizaba, algo que Yuste negó tajantemente. Esta le invitó a aportar pruebas de lo que estaba diciendo y le advirtió que si seguía acusándola así, el tema iba a terminar en los juzgados. "¿Tú eres capaz de demostrarlo?", le preguntó esta, a lo que Labrador se escudó en que era algo que le explicó a Jorge Javier Vázquez en privado, de forma que no era demandable públicamente. Además, este le recordó que esa fue la razón por la que ambos terminaron su relación contractual, algo que esta también negó. "Lo dejamos porque te largaste con otra persona", sentenció.

En ese momento la tensión empezó a crecer de una forma notoria en el plató mientras que Jorge Javier Vázquez y los colaboradores del espacio asistían atónitos a lo que estaba sucediendo. "¡Anda! Ve hazte otra cara (...) arréglate esa cara de Don Limpio que tienes", empezó a chillar Yuste, recriminándole el poco juego que había dado en 'La casa fuerte'. "¿Por qué no has hecho un mejor concurso? ¡Me das una pereza! ¡Has hecho una pena de concurso", siguió esta, defendiendo además a Macarena de las críticas de esta. "Le hiciste la vida imposible a Macarena (...) tú y tus amigos", sentenció.

La amenaza de Pilar Yuste

Pero la discusión no quedó ahí, y es que Pilar Yuste además tampoco dudó en calificar al chico de "ser un mierda". "¡Chulo de mierda!", siguió esta, a lo que Labrador replicó: "No voy a hablar de mierda que todos los que están aquí saben que te huele aliento a tres metros". Unas palabras que llevaron a la representante de famosos a realizar una contundente amenaza al chico, que parece que no le asustó demasiado, eso sí. "Tú no me vas a insultar nunca más en tu vida imbécil, eres lo peor y no vas a pisar Telecinco como yo me llamo Pilar Yuste". Este por su parte cerró la discusión, riéndose y afirmando: "Temblando me tienes".