Pipi Estrada se vuelve viral al grabarse despidiéndose de su gato muerto

Pipi Estrada ha visto como en la tarde del 15 de septiembre su nombre no dejaba de aparecer en Twitter. La red social del pájaro azul se llenaba de comentarios por un vídeo que circulaba en el que el colaborador deportivo de 'El Chiringuito de Jugones' se despedía de su gato, que acababa de morir, en la consulta de un veterinario. En el vídeo, Estrada lamenta la muerte de su mascota, pero, además, protagoniza un incómodo momento final junto a la persona que parece ser el veterinario.

"Aquí estoy con mi Trapito. Ha llegado el final", comienza el vídeo Pipi Estrada sin poder parar de llorar. "No sé qué ha pasado, pero de repente se cayó a la terraza de abajo y lo cogí, pero no ha podido superar el momento". El vídeo en cuestión resulta bastante tétrico, especialmente por el hecho de que se encuentra acariciando a su gato muerto, que está sobre la mesa.

"Ha sido siempre un gato muy bueno. Te quiero. En la vida hay que seguir peleando, no queda más remedio", concluía el colaborador. Las redes sociales se han llenado de comentarios negativos hacia él. Varios usuarios alababan el hecho de que "homenajeara" a su gato, pero no de ese modo. Esto ocasionaba que lo tacharan de frívolo por compartir la imagen del gato muerto mientras que el veterinario grababa la escena.

Un final más amargo todavía

Una vez que ha terminado el que iba a ser el contenido de su mensaje, en vez de cortarse la escena, esta ha continuado, mostrándonos un error por parte de Pipi Estrada al creer que su gato seguía con vida. "No he cortado todavía", le comenta el veterinario. Sin embargo, el comentador deportivo no le entiende, creyendo que le está diciendo que todavía sigue el que fuera su amigo con vida. "¿Está vivo?", pregunta en un atisbo de esperanza. "Que no había cortado, digo, que estaba todavía...", le explica, haciendo referencia a que no había parado la grabación del móvil, a lo que Estrada responde con un "ah".