Pepi Valladares en 'Cantora: la herencia envenenada': "Isabel Pantoja nos usaba como mulas para pasar dinero"

La noche del viernes 20 de noviembre, Telecinco emitió la segunda entrega de 'Cantora: la herencia envenenada', en la que el programa contó con la presencia de Teresa Rivera, hermana de Paquirri y excuñada de Isabel Pantoja, para hablar del pasado en común con la tonadillera. Además, en plató también estuvo Pepi Valladares, exasistente de Pantoja, quien acabó relatando algunos episodios bastante surrealistas vividos en el pasado, cuando trabajaba para la artista, y relacionados con el dinero.

Jorge Javier y Teresa Rivera, atentos al relato de Pepi Valladares en 'Cantora: la herencia envenenada 2'

Hablando de las polémicas desapariciones del contenido de varias cajas fuertes en el entorno de Pantoja, Valladares intervino para recordar cómo vivió el registro policial de la finca "La pera", tras la detención de la tonadillera, en 2014. "La caja fuerte estaba en un pasillo con una puertecita blanca de rejilla y, como ellos dijeron que no se acordaban de la clave, se liaron a martillazos y la abrieron", relató la invitada, que concluyó confesando que "no se llevaron el dinero, porque la caja fuerte estaba vacía". De hecho, quien fuera una empleada de confianza de la tonadillera, explicó que el dinero en realidad estaba en una maleta y que habría sido la propia Isabel Pantoja quien, por señas, le habría indicado a Valladares lo que tenía que hacer supuestamente con él.

"Yo, como le era fiel, aquello lo hice por su bien, sabía lo que tenía que hacer: guardarme lo que había en el bolso", recordó Pepi, quien aprovechó para cumplir su tarea mientras Pantoja acudía al baño escoltada por una agente. "No lo he contado nunca, pero como todo es público y notorio, para protegerlos, metí el dinero en mis mallas", confesó Valladares, quien añadió que "el cuerpo me temblaba entero porque yo tenía que salir de allí en medio de un registro impresionante". "Me viene un poquito grande esto", reconoció la exasistente, a quien entonces se le había requisado el móvil. "No conté el dinero. Estaban en paquetes, con sus cintas, y me guardé tres", explicó la invitada, quien afirmó que Pantoja "estaba segura de que, lo que yo llevaba, no se lo iba a entregar a nadie".

"Habrá cosas que nunca contaré"

"Estuve una semana con crisis de ansiedad", relató Valladares, a quien Jorge Javier Vázquez preguntó si Pantoja "te dio las gracias". "A la vista está, mira como estoy", afirmó Pepi, quien no obstante aseguró que "habrá cosas que nunca contaré". "No solo lo he hecho yo", reconoció más tarde la invitada, quien señaló el hecho de que la tonadillera habría utilizado como "mulas" tanto a la propia Pepi como al resto del equipo que trabajaba con ella "para pasar el dinero". Unos surrealistas episodios a los que Valladares añadió una confesión más: "llegó un señor y se sacó un calcetín, y dice, 'no hay que pedirle nada a nadie'", antes de que sacara de la prenda un total de 90.000 euros, donados por un fan en concepto de fianza para Pantoja.