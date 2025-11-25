Platós, series y momentazos televisivos: Así es 'El brillo de los ojos no se opera', el libro de Star Spanish

Por Sergio Navarro |

De las redes sociales a la imprenta: Star Spanish, una de las voces de humor y cultura pop más queridas de Instagram, presenta su primer libro: 'El brillo de los ojos no se opera'. Se trata de una obra que reúne lo mejor del folclore, el salseo y el universo televisivo español, narrado en primera persona y acompañado de un diseño interior totalmente ilustrado. Un libro que celebra nuestras raíces televisivas y reivindica a las grandes estrellas femeninas que marcaron generaciones.

Con este libro, que sale a la venta el 27 de noviembre, el autor invita al lector a un viaje electrizante por la España más brillante, barroca y televisada. Un recorrido que atraviesa platós convertidos en campos de batalla emocionales, series que definieron épocas, momentos que unieron a un país entero frente a la pantalla y divas que merecen su lugar en el panteón popular.

Páginas del interior del libro 'El brillo de los ojos no se opera'

Combina cultura pop, humor, recopilación y reflexión, aborda temas tan presentes como el universo de las folclóricas, el impacto de las figuras icónicas y cómo ciertos programas, concursos o campanadas se quedaron grabados en nuestra memoria colectiva. Todo ello, acompañado de una estética cuidada donde cada página es un pequeño altar pop. "Este libro ha servido para volcar mis recuerdos en palabras y poner en su lugar a tantas artistas, programas y series de nuestra historia. Es más Star Spanish que nunca", afirma el autor.

Parte de la cubierta del libro 'El brillo de los ojos no se opera'

¿Quién es Star Spanish?

: "Tengo la sensación de que Paquita Rico me ayudó a escribirla. Fue demasiado rápido, demasiado sencillo. Con el resto podría estar dos días, y con ella fue un viaje en AVE Madrid–Sevilla", explica Star Spanish sobre esta anécdota que ya forma parte del espíritu del libro.

Star Spanish es una de las cuentas de humor y cultura pop más influyentes de España. Con miles de seguidores que disfrutan a diario de su contenido sobre televisión, divas, series y salseo, se ha consolidado como un creador de referencia. Este libro supone su debut editorial y el paso más personal en su trayectoria: una forma de abrirse a su comunidad, contar cómo nació el proyecto y poner en su lugar nuestro patrimonio artístico.