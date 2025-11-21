'Pluribus' supera a 'Separación' y se convierte en el mayor fenómeno de Apple TV

Por Alejandro Rodera |

'Pluribus' ha aterrizado con éxito en Apple TV. La misteriosa serie de Vince Gilligan, que suponía su inmersión en nuevo territorio tras haber expandido la franquicia 'Breaking Bad' tanto con 'Better Call Saul' como con la película 'El Camino', debutó el 7 de noviembre con sus dos primeros episodios y, tras varios años de secretismo, finalmente hemos tenido la oportunidad de descubrir su original propuesta.

Con ese doble estreno se arrancó una emisión que concluirá el 26 de diciembre con el cierre de la primera temporada, aunque el fin de semana inicial ha sido suficiente para desmarcarse como un triunfo en la plataforma de la manzana mordida. Como recoge Deadline, 'Pluribus' ha logrado el mejor estreno de una serie dramática en Apple TV gracias a su rendimiento en los más de 100 territorios en los que está disponible el servicio de streaming. En especial, ha destacado en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil, Australia, Alemania, India, México y Francia.

Rhea Seehorn protagoniza 'Pluribus'

Así pues, la ficción protagonizada por Rhea Seehorn supera a la anterior merecedora de ese hito, la segunda temporada de 'Separación', que ostentaba el récord previo desde comienzos de este mismo año. No obstante, Apple TV no ha compartido datos concretos, aunque los registros de Nielsen respaldan ese éxito, al menos en Estados Unidos.

Karolina Wydra interpreta a Zosia en 'Pluribus'

El principio del viaje

"Es emocionante ver al público de todo el mundo engancharse con esta serie provocadora, perspicaz y con humor negro, queliderado por la talentosa Rhea Seehorn. Tenemos muchas ganas de que los espectadores ahonden aún más en el misterio", ha declarado Matt Cherniss, responsable de Programación de la plataforma.

La apuesta de Apple TV por 'Pluribus' no ha dependido de sus audiencias, ya que desde el mismo momento de su encargo, allá por septiembre de 2022, el gigante tecnológico dio luz verde a dos entregas. Por tanto, el futuro de la serie está más que asegurado y todavía queda mucho que ver de Carol Sturka, una de las pocas personas que, tras una extraña epidemia, ha sido capaz de conservar su individualidad en un mundo que manifiesta una extraña amenaza.