Tráiler de 'Pluribus', el thriller del creador de 'Breaking Bad' para Apple TV

El misterio que rodea a 'Pluribus' se ha despejado ligeramente, aunque tampoco demasiado, gracias al primer tráiler compartido por Apple TV. Previamente, la plataforma de streaming de la manzana mordida había lanzado varios teasers que jugaban constantemente al despiste e invitaban a especular y teorizar sobre la verdadera trama de la serie, que supone el regreso de Vince Gilligan tras haber sacado adelante 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'.

Mientras que los adelantos breves no eran más que vistazos fugaces a esta maraña de enigmas, el tráiler ofrece algo más de desarrollo y le cede todo el protagonismo a Carol, el personaje que cobra vida de la mano de Rhea Seehorn. Aunque su verdadera misión aún está por descubrir, la protagonista parece querer reparar una oleada de felicidad que quiere absorberla, aunque antes de que eso suceda se embarca en un viaje para que su miseria contrarreste a la extraña alegría de los demás.

La primera temporada de 'Pluribus' estará compuesta por nueve episodios, de los cuales los dos primeros verán la luz el 7 de noviembre. Después, los otros siete se lanzarán uno a uno cada viernes hasta el 26 de diciembre. Después, llegará una segunda temporada que ya fue confirmada cuando se encargó el proyecto.