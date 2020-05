Rosa María Mateo defiende la labor de RTVE durante la pandemia: "En 5.000 horas hemos cometido tres errores"

Tras un minuto de silencio dedicado a las víctimas de la crisis del coronavirus, la administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha procedido a responder a las preguntas planteadas durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades celebrada en el Senado en el mediodía del martes 26 de mayo. A lo largo de la comparecencia, la ejecutiva del ente público ha defendido repetidamente la neutralidad de la institución que regenta, sobre todo durante la dificultosa pandemia de COVID-19.

Rosa María Mateo en el Senado

La mayor parte de las críticas al servicio público han procedido del sector alineado a la derecha, que ha puesto en duda la imparcialidad informativa de RTVE. Esas quejas han sido las más abundantes, siendo la primera de ellas emitida por Guillermo Díaz Gómez (Ciudadanos), a la que Mateo ha respondido tajantemente. "En estos momentos es básico el papel de una televisión de servicio público. Tanto ustedes como PP y Vox se han obsesionado con que la televisión pública ha atacado a la Comunidad de Madrid. Hemos tenido un problema con esto y creo que no es verdad," apuntaba la administradora, indagando en la forma de elegir quién aparece en pantalla: "Se selecciona a los analistas con criterios profesionales y aplicando siempre el criterio del pluralismo. Se han abordado todos los temas polémicos, afectaran al Gobierno central o a los autonómicos, y se ha dado voz a todas las fuerzas políticas."

"Hemos sido eficaces porque desde este medio de comunicación se ha buscado siempre la claridad en los contenidos para dar respuesta a las preocupaciones concretas de los ciudadanos. Incluso hemos elaborado espacios dedicados íntegramente a responder las dudas de la audiencia en materias como las medidas sanitarias o las de carácter laboral aprobadas por el Gobierno. ¿Que nos hemos podido equivocar y cometer errores? Sí, señoría. En 5.000 horas de trabajo hemos cometido tres errores," afirmaba Mateo, que más adelante pedía perdón por el uso de las imágenes del expresidente Mariano Rajoy en el programa 'Aprendemos en casa' como ejemplos de incoherencia lingüística.

Peticiones de dimisión

La mayor tensión llegó de la mano de los intervinientes de Vox, Manuel Mariscal Zabala y Víctor Manuel Sánchez del Real, que han acusado a RTVE de ser un "altavoz mediático" del PSOE y de colaborar con el Gobierno para "desprestigiar a la oposición". "En nuestro último estudio de imagen, el grupo RTVE está a la cabeza de las cadenas más valoradas. Nos consideran la cadena más respetuosa y además baja la percepción que tienen los españoles sobre la instrumentalización, el partidismo y la politización en La 1. El público valora nuestra independencia, pero ya sé que los datos no interesan absolutamente para nada. Ustedes atacan públicamente a esta empresa y mienten sobre nuestro trabajo y lo hacen incluso en nuestros canales cuando son entrevistados por nuestros periodistas," argumentaba Mateo aferrándose a la pluralidad: "RTVE defiende a rajatabla la libertad de expresión y respeta profundamente las opiniones, aunque esta administradora no las comparta, se lo aseguro. RTVE no desprestigia ni a su partido ni a ningún otro."

Tras ver comparada RTVE con 'Aló presidente', el programa propagandístico de Hugo Chávez, y definida como una corporación "al servicio de una pandilla de pijopobres", Mateo se mostró contundente. "No puedo esperar otra cosa de ustedes. La palabra España les llena la boca, pero es lo único que les llena la boca. No es verdad nada de lo que ha dicho," decía la ejecutiva, respondiendo también a las acusaciones de que el ente público posiciona a Vox en la ultraderecha: "Es una cosa que no entiendo. Cuando alguien es de extrema izquierda, lo dice, si ustedes son de extrema derecha pues serán de extrema derecha."

En cuanto al Partido Popular, las decisiones que más ha criticado han sido las de dar luz verde a la serie 'Diarios de la cuarentena', no mostrar el crespón negro a modo de luto durante la crisis o la permanencia en el puesto de la propia Mateo, solicitando su dimisión en repetidas ocasiones. "No voy a presentar mi dimisión hasta que ustedes decidan quién va a gobernar Televisión Española," sentenciaba la administradora provisional, acusada de "títere" y de promover una "manipulación maligna", ante lo cual afirmaba que "la neutralidad informativa está en el ADN de RTVE", aportando una comparativa para defender la naturaleza del servicio público ante las críticas a los datos de audiencia: "La televisión pública no está para hacer competencia a las televisiones privadas. Igual que la sanidad pública no tiene que competir con la privada y que la educación pública no tiene que competir con la privada."

Un lapsus espantoso

Aparte de responder a las acusaciones expuestas previamente, Mateo ha defendido el papel de la cultura en tiempos inciertos: "La cultura siempre ha sido el patito feo, porque el fútbol siempre está por delante y la cultura por detrás. Lo único que podemos hacer por ella es difundirla." Además, cuestionada acerca del futuro de la inversión de RTVE en proyectos audiovisuales, la administradora ofrecía una interesante actualización: "RTVE está valorando incrementar el volumen de financiación, en la medida de lo posible, para contribuir a que un mayor número de proyectos puedan desarrollarse."

Acerca de la campaña de ciertos sectores a la labor de RTVE, traída a colación por Eduardo Fernández Rubiño, representante de Más Madrid, Mateo no ha tenido dudas a la hora de evidenciar su procedencia: "Cualquiera que venga, si no ha sido designado por los partidos de la derecha, seguirá sufriendo esta crítica continuada, por decirlo de alguna forma." Y, ante todo -y tras tropezarse con un lapsus con el que se refería a RTVE como Radio Televisión Espantosa-, la mandataria de la institución pública ha esgrimido los dos pilares de su gestión durante la crisis del coronavirus: "Resguardar del COVID a sus trabajadores y mantenerse como servicio público."