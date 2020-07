La pregunta de Ferreras que Pedro Sánchez no ha querido responder en 'Al rojo vivo'

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha concedido su primera entrevista a televisión tras la pandemia del coronavirus COVID-19 a Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo' (laSexta). El político no ha dudado en abordar todo tipo aspectos referentes a su gestión de la crisis sanitaria y al tsunami político que a día de hoy se sigue viviendo en nuestro país pero ha habido un tema en el que ha preferido no mojarse: el "Caso Dina" en el que está implicado Pablo Iglesias.

Pedro Sánchez y Antonio García Ferreras

García Ferreras ha querido saber su opinión respecto a esto y le ha preguntado directamente si ha hablado con el vicepresidente del asunto. El socialista por su parte ha optado por esquivar la cuestión y ha dado claro que "yo no me pronuncio sobre cuestiones judiciales. Ni en este caso ni en ningún otro". Pese a ello, no ha negado esa evidente conversación entre él e Iglesias sobre el tema pero sí le ha recordado a Ferreras que "de las conversaciones privadas que tengo con el vicepresidente no voy a hablar". Además, sí ha dejado claro que todo nace de una intención de la derecha y ultraderecha de nuestro país de derribar a su Gobierno y ha defendido la fortaleza de su equipo.

La pregunta que ha hecho reír a Sánchez

"Ha habido una estrategia de derribo (...) pero la coalición está más fuerte que nunca", ha afirmado este, quien minutos después no ha podido evitar reír cuando el periodista le ha preocupado por su sueño ya que meses atrás (y antes del pacto de Gobierno), Sánchez afirmó que si pactaba con Podemos "no podría conciliar el suelo". "Está siendo un socio leal", se ha limitado a afirmar Sánchez para responder a esta divertida y curiosa cuestión, dejando claro que no hay problemas entre PSOE y UP a día de hoy.

Pero la extensa entrevista ha dado para mucho más. El socialista ha dejado claro que sabe que "llegamos tarde" en cuanto al decreto de Estado de Alarma por el coronavirus y a la gestión inicial de la crisis se refiere, aunque sí ha explicado que lo saben ahora "con los datos que tenemos ahora (...) con los que teníamos entonces, no". Además, ha querido defenderse afirmado que incluso la OMS "dijo que era una pandemia global a mediados de marzo" y no antes y ha explicado por otro lado que meses atrás, "después de la toma de posesión del Gobierno, nos pusimos a hablar sobre el seguimiento de la enfermedad", intentando evidenciar que desde el primer minuto estuvieron pendientes de la evolución del COVID.

Pedro Sánchez en 'Al rojo vivo' (laSexta)

Los zascas contra el PP

Por otro lado, Sánchez ha confirmado que su intención es que los Presupuestos Generales del Estado se puedan aprobar antes de cerrar el año aunque ha avanzado que todo dependerá de los fondos de reconstrucción de la Unión Europea. En cuanto a los socios que le podrán permitir fijar este pacto, no ha querido mojarse ni dar nombres exactos pero sí ha aclarado que "la voluntad es tener puentes con todos aquellos que quieran hacer política". Eso sí, no ha dudado en cargar duramente contra el Partido Popular por la estrategia que los populares han llegado a cabo durante toda la crisis: “Creo que la máxima del PP en esta crisis es : ‘dime donde está el Gobierno, que yo me pongo enfrente’”. Por último, y también en referencia al tema económico, el político ha avanzado que "la reforma fiscal es inevitable" y ha explicado que "tendremos que subir los impuestos a las grandes corporaciones, no a pequeñas empresas".