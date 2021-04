La presencia de un posible traidor provoca el caos en 6x10 de 'Fear The Walking Dead'

La semana pasada en 'Fear The Walking Dead' fuimos testigos de una nueva muerte después de que June disparara de manera certera en la cabeza a Virginia, acabando con su vida al instante. La mujer vengaba así la muerte de John Dorie, poniendo el punto final a la historia de una de las antagonistas más temibles que habíamos visto hasta ahora en la serie. Esta situación cambiaba por completo el rumbo de la historia al abrir las puertas a nuevas tramas y a la llegada de algún nuevo villano. Todo ello sin olvidarnos de los protagonistas decidieron dividirse en varios grupos tras no llegar a un acuerdo sobre cómo gestionar las cosas y cómo afrontar el futuro.

En concreto, en este capítulo, el décimo de la sexta temporada de 'Fear The Walking Dead', titulado "Manejar con cuidado" ("Handle Wtih Care"), que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblada al castellano cada lunes por la noche a las 22:10 horas en AMC España, todos los grupos se reúnen en la comunidad levantada por Daniel para compartir información sobre lo que sucede en el exterior y sobre los planes que tenía Virginia. Sin embargo, todo se tuerce cuando una amenaza saca a la luz la presencia de un posible traidor, desestabilizando la paz que Daniel trataba de conseguir.

La desconfianza ante un posible traidor

Sherry, Dwight, Sarah y Daniel en el 6x10 de 'Fear The Walking Dead'

La tranquilidad parece ser la predominante en las vidas de los protagonistas de 'Fear The Walking Dead', o eso es lo que quieren hacernos creer en los primeros minutos del episodio. Desde ese instante comienza el juego con el espectador para hacernos dudar sobre lo que realmente está sucediendo. Para empezar, el hilo conductor del capítulo no es otro que Daniel, quien ejerce de narrador bajo la apariencia de estar mirando a cámara y relatando todo lo ocurrido mientras se encuentra encerrado en una celda. Además, realiza varias confesiones, como la explicación de que fingió sufrir amnesia para mantener en secreto esa comunidad en la que estaba trabajando para que prosperara. Todo esto no es más que el principio de una estrategia muy bien construida para contarnos desde su punto de vista una historia con más de un giro inesperado y varias sorpresas.

De este modo, la acción comienza cuando se produce una explosión justo en el instante en el que todos los grupos habían acordado reunirse en la comunidad liderada por Daniel y Morgan para compartir información sobre el exterior y Dakota. Rápidamente saltan todas las alarmas, especialmente cuando Daniel descubre que alguien se ha llevado todas las armas que custodiaban bajo llave, llegando a la conclusión de que la explosión era una maniobra de distracción. Las dudas y la desconfianza se convierten en las protagonistas, acentuando las diferencias entre los diferentes grupos, sobre todo cuando Daniel acusa de forma insistente a Víctor, llegando a encerrarlo en una celda para obligarle a confesar dónde ha escondido las armas.

La situación parece estar controlada con Daniel al mando, encargado de vigilar a Víctor y de organizar la búsqueda de las armas. Asimismo, antes de nada, se asegura de poner a salvo a Grace y a Charlie enviándolas a una cabaña lejana que sirve como refugio. Esta táctica responde a que ambas mujeres son para él un fiel reflejo de su mujer y de su hija Ofelia, por lo que la semejanza le obliga a actuar de manera sobre protectora con ellas. Sin embargo, de nuevo la narración de Daniel mirando a cámara nos hace intuir que nada de lo que estamos viendo es lo que parece, sobre todo cuando el propio Daniel advierte de que todos se han mentido alguna vez.

Los errores de Daniel

Luciana y Morgan escuchan preocupados a Daniel en el 6x10 de 'Fear The Walking Dead'

La primera sorpresa se produce cuando Grace deja de dar señales y salen a su búsqueda, encontrándola a ella y a Charlie en medio del bosque y argumentando que Daniel les había enviado hacia la zona de cuevas. Daniel se apresura a desmentir dicha información, confirmando que les señaló en el mapa la dirección de la cabaña. Sin embargo, todas las pruebas apuntan a que cometió un grave error. El giro definitivo tiene lugar cuando finalmente encuentran las armas desaparecidas, descubriendo que todo este tiempo habían estado escondidas en el cobertizo de Daniel.

La revelación de toda esta información siembra de nuevo la desconfianza entre todos los presentes, pero especialmente con Daniel. Ninguno es capaz de comprender lo que ha sucedido e incluso dudan de si está diciendo realmente la verdad. No es de extrañar que impere ese ambiente de cautela pues, como bien dijo Daniel al principio, se han ocultado cosas y engañado tantas veces que al final cuesta saber cuándo prima la verdad. De hecho, la astuta jugada de Daniel tendiendo la trampa para que Strand disparara y su argucia mostrándole las secuencias del disparo que recibió en la cara forman una jugada tan bien planificada que costaba sospechar que él estuviese vinculado con el robo de las armas.

Todo cobra su sentido cuando un plano general nos desvela que Daniel no estaba relatando lo ocurrido a cámara y la receptora era June, quien trata de ayudarle con sus conocimientos en medicina. Gracias a esa conversación hemos podido ver que detrás de la frialdad de un hombre como Daniel hay una persona que todavía carga con las secuelas de la muerte de su hija y de las mentiras que tuvo que contar en su pasado. Todo eso le llevó a construir la comunidad en la que ahora se encuentran con la intención de conseguir un lugar seguro en el que poder sentirse él mismo y así redimirse de todo lo que ocurrió tiempo atrás.

Continúan las preocupaciones y las amenazas

Sarah y Charlie ayudan a Grace en el 6x10 de 'Fear The Walking Dead'

Todo lo ocurrido con Daniel ha hecho que los diferentes grupos en los que se encuentran divididos aumente su estado de alerta. De momento parece que siguen confiando unos en otros después de haber aclarado lo sucedido, pero tampoco se pueden olvidar de que siguen existiendo otras amenazas en el exterior, como el grupo que se dedica a hacer pintadas y que podría ser un enemigo común. De momento sabemos muy poco de estas personas que ya han aparecido en episodios anteriores, pero podría convertirse en los nuevos antagonistas de cada al futuro de la serie. Por ahora parece que se van a seguir la información proporcionada de Dakota, que asegura que escuchó cómo uno de los ranger explicaba a Dakota que este grupo se escondía bajo tierra.

Asimismo, tampoco podemos dejar de lado el hecho de que Grace está a punto de dar a luz y las condiciones no son las más propicias para ello. No podemos adelantar acontecimientos, pero si el parto se complica podría peligrar la vida de ella y de su bebé. Además, la salud mental de Daniel también es una preocupación añadida, aunque Víctor será quien se ocupe de este problema al ofrecerle alojamiento en Lawton. Esta reacción es una sorpresa debido a los antecedentes que existen entre ambos, aunque Strand asegura que solo lo hace por la memoria de Ofelia. Entre ambos pueden saltar chispas en cualquier momento, por lo que seguiremos atentos para saber cómo avanza esta trama que ha hecho de este un episodio entretenido y más interesante de lo que parecía en un principio.