TVE presenta 'Cocina al punto con Peña y Tamara', con el regreso de Tamara Falcó a la tele y a los fogones

Televisión Española ya tiene todo a punto para estrenar su nuevo programa culinario, llamado 'Cocina al punto con Peña y Tamara'. Para ello cuentan con dos expertos entre los fogones: el veterano chef Javier Peña y la reciente introducida en el mundo de la gastronomía, Tamara Falcó, ganadora de la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity'.

Estellés, Peña, Falcó y Prieto en la presentación de 'Cocina al punto con Peña y Tamara'

Toñi Prieto ha sido la encargada de comenzar esta presentación anunciando la fecha de estreno: será el lunes 6 de julio a las 13 horas cuando arranque en La 1 de Televisión Española y ha explicado que "no es un programa de cocina al uso; no solo habrá recetas, sino un poco de todo". Para ello, contarán con un "tándem maravilloso", como lo define la directora de entretenimiento de TVE, refiriéndose al conjunto del presentador de 'Comerse el mundo' y de Falcó.

"Ella nos va a mostrar que los alimentos no solo son buenos para la nutrición, sino que también lo pueden ser para la mente, para la cara... y es un toque que va a marcar tendencia", asegura Prieto, quien añade que "Peña hará la parte gastonómica". Además, no estarán solos, pues en cada entrega contarán con la visita de "personalidades que compartirán la cata de los platos que realicen", como Juan Avellaneda o Ágatha Ruiz de la Prada.

Un programa que nace durante el confinamiento

Ferrán Estellés ha contado durante la rueda de prensa que este "programa nace durante el confinamiento al dejar de producir 'Donde comen dos', 'Comerse el mundo y 'Banana Split'". Relata que, tras hacer un estudio de mercado, comprobaron que "los programas que mejor funcionan son los presentados por un cocinero y una acompañante". Ya tenían a Peña, a quien define como un "gran chef y buen comunicador" y que pensaron en Tamara para el otro puesto. "No solo le gustó, sino que le entusiasmó", recuerda de cuando se lo propusieron.

Este formato se "dos amigos que cocinan juntos y se lo pasan bien", se divide en tres partes. En la primera, Peña "se pone a viajar por España y descubre el origen del producto y pone en valor lo que tenemos en España", cuenta Estellés. "En la segunda, Peña hace las recetas y Tamara lo que hace es seguirla, adaptándola y demostrando que se puede seguir. Y la tercera parte es cuando la prueba el invitado que, sin apenas coacción, dicen lo que les parece".

El papel de Tamara en el programa

Tamara Falcó, en la presentación de 'Cocina al punto con Peña y Tamara'

Tamara Falcó reconoce que se lo está pasando muy bien en el programa. "Estoy aprendiendo un montón de tele y de cocina con Peña", afirma y asegura que las recetas que se verán son "muy instagrameables y muy modernas". Su función será la de "replicar la receta de Peña y comunicar cómo sale y cómo la adapta a su gusto, como lo haría el espectador", cuenta Prieto quien añade que "Tamara está porque se lo ha ganado. Se lo ha currado mucho".

"Yo al principio no me sentía cómoda, pero conforme avanzaba ya fue mejor", confiesa Falcó respecto a hacer comentarios al chef para cambiar su receta. Sin embargo, fue cambiando: "Me fui armando de valor y se lo iba comentando. Y eso es lo divertido". Su compañero, Javier Peña, reconoce estar encantado de que le replique y le ha sorprendido de su compañera que es "súper atenta". Aunque haya ganado un concurso de cocina, Falcó admite que le falta mucha práctica, porque "con las técnicas iba a matacaballo" y e falta una base de comida tradicional que ahora está aprendiendo con este nuevo formato.

El sueño de cualquier cocinero

Javier Peña, que ya tiene cierta experiencia en la televisión, está encantado de embarcarse en un nuevo proyecto. "Está siendo el sueño de cualquier cocinero ahora mismo: tener un programa de cocina en el que mostrar a todo el mundo lo que conoces. Y además en este tono amigable y divertido", cuenta el chef, que promete preparar "recetas tradicionales con un toque canalla".