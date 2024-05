El llamativo consejo de Moisés Laguardia para los potenciales concursantes de 'Pasapalabra'

Por Beatriz Prieto |

El miércoles 15 de mayo, Antena 3 emitió la entrega de 'Pasapalabra' en la que Moisés Laguardia u Óscar Díaz se llevaban el bote de casi dos millones de euros. No obstante, antes de conocer el desenlace de su emocionante y largo duelo, ambos concursantes visitaron 'El hormiguero', donde hablaron de su experiencia en el programa e incluso, animados por Pablo Motos, lanzaron un par de consejos útiles para aquellas personas que quisieran conseguir una plaza en el exitoso concurso presentado por Roberto Leal.

Óscar Díaz y Moisés Laguardia en su visita a 'El hormiguero'

En un momento de la entrevista, Motos pidió a los veteranos concursantesy que sabéis que es verdad" para los futuros concursantes de 'Pasapalabra'. "Yo le diría que esto es televisión,", apuntó Moisés, antes de bromear con el hecho de que "si no, se retransmitirían las oposiciones a, yo qué sé, a registrador de la propiedad".

Al aragonés se sumó Óscar, quien le dio "toda la razón del mundo" y recordó las palabras de su compañero momentos antes: "Que vean muchos Roscos y se apunten las palabras que no sepan inmediatamente, porque a veces el autoengaño es fastidiado. Piensas que ya te la sabías, pero apúntatela porque parece fácil, pero luego no te vas a acordar". "En internet hay un montón de Roscos, en la web de Atresmedia tienen para entretenerse un tiempecito y pueden practicar, empezar a ver qué tal se les da y ver si les pica el bicho", añadió el madrileño.

"No vives de los concursos"

Además de este golpe de realidad, ambos concursantes aseguraron que no se puede vivir de los concursos, aunque "hay casos muy puntuales, en caso de una cifra tan abultada como este bote, que evidentemente cambia la película", tal y como señaló Óscar. "Pero son dos o tres casos a lo largo de los 25 últimos años", añadió el madrileño, quien apuntó a su caso personal para indicar que "me ha ido bien, porque he ido a algún que otro concurso, pero a lo largo de muchos años".

No obstante, Óscar explicó enseguida que, "si divido la cantidad que he ganado entre todos esos años, me sale una cantidad que, después de pasar por Hacienda, son 15.000 o 20.000 euros al año". "Que está fenomenal y beso por donde pisan los inventores de los concursos del universo, pero lo cierto es que te permite tener un sobresueldo para algún gasto adicional durante un tiempo, pero no vives con ello ni mucho menos", remató el concursante.