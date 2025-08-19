Las primeras imágenes de Harry Potter junto a Hagrid en el rodaje de la serie de HBO

Por Roberto Ponce López |

Así son las primeras imágenes de Hagrid con Harry Potter para la nueva serie de HBO

Todos los fans de ' Harry Potter ' están pendientes al nuevo proyecto de la franquicia, el cual promete. El rodaje de esta serie tan ambiciosa de HBO ha hecho que las expectativas sean muy grandes y

Por su parte, el rodaje ya está en marcha y va viento en popa, debido a ello, ya han sido captadas varias imágenes de los actores grabando en exteriores por las calles de Londres. En primer lugar vimos a Dominic McLaughlin, el nuevo Harry Potter, en el Zoo de la ciudad inglesa junto a los actores que harán de la familia Dursley.

Ahora se han desvelado nuevas fotografías de algo que sucede poco después, ya que hemos podido ver al niño que vivió junto a Nick Frost, Hagrid en esta nueva adaptación, recorriendo las calles de la capital de Reino Unido. Eso sí, ya habíamos podido ver una caracterización del intérprete siendo el semigigante una vez fue anunciado de forma oficial para ese papel.

La nueva serie de Harry Potter de HBO estuvo grabando por las calles de Londres y pudimos ver a Nick Frost como Hagrid

¿Serán las últimas imágenes que veamos el rodaje en un tiempo?

Sin embargo, ahora lo hemos visto manos a la obra,y de las características del personaje, que se han seguido según cuentan los libros. Se ha visto cómo será

A pesar de que nada más comenzar el rodaje hemos podido asomarnos a ver cómo están trabajando en la serie, seguramente no tendremos más adelantos hasta dentro de un tiempo. Esto se debe a que han decidido grabar primero las escenas en las que los personajes tenían que recorrer Londres. Tras esas fases tempranas de la historia casi todo el libro ocurre en el castillo Hogwarts, y las grabaciones se trasladarán a los estudios Leavesden pertenecientes a Warner Bros.

Dominic McLaughlin como Harry Potter y Nick Frost como Hagrid, en el rodaje de la serie

Esto hará que no sea tan sencillo que los fans o los fotógrafos se hagan con imágenes de los rodajes, por lo que habrá que esperar a que de forma oficial la productora decida enseñar algo más de la serie. Por ahora habrá que disfrutar de lo que tenemos e imaginar cómo será lo que viene.