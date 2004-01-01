HBO Max pone fecha a 'Task', el potente regreso del creador de 'Mare of Easttown'

HBO Max |

HBO tiene los mejores mimbres para lanzar una de las grandes series del año. En menos de un mes, la cadena de pago (y, por tanto, HBO Max en España) estrenará 'Task', la nueva creación de Brad Ingelsby tras haber triunfado con 'Mare of Easttown'. Como en aquella ocasión, en la que Kate Winslet acaparó los focos, el showrunner ha unido fuerzas con una estrella de la talla de Mark Ruffalo, que regresa a la cadena después de su doble rol en 'La innegable verdad'.

A través de un nuevo tráiler, finalmente se ha confirmado que 'Task' verá la luz el 8 de septiembre en nuestro país. En el vídeo, que tiene como hilo musical el 'Wish You Were Here' de Pink Floyd, el agente del FBI encarnado por Ruffalo se pone al frente de una unidad que debe poner fin a una oleada de robos domésticos en Filadelfia.

Tras esos golpes se encuentra un padre de familia interpretado por Tom Pelphrey, quien estuvo nominado al Emmy por su trabajo en 'Ozark'. El reparto lo completan Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton, mientras que Jeremiah Zagar y Salli Richardson-Whitfield ejercen de directores de esta primera temporada de siete episodios.