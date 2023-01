Por Sergio Navarro |

Más Madrid sacó en octubre un campaña en contra de lo imposibles que están los precios de la vivienda en Madrid haciendo alusión a 'Aquí no hay quien viva', con la imagen de Belén López Vázquez. Tenían como nombre 'Así no hay quien viva' y en su folleto se podía leer: "No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo novio, no tengo nada", firmado por el personaje interpretado por Malena Alterio y con el siguiente eslogan: "20 años más tarde, Belén sigue siendo nuestro referente".

Mocho y Mamen, en la escena de 'ANHQV' que usa la campaña

Unos meses después, el PSOE de Madrid ha sacado una campaña bastante similar. Por un lado,corriendo por la ciudad y con titulares intercalados en los que informan de la situación de la vivienda en la capital, como que sube un 8,5% en 2022 o que Almeida no piensa hacer nada para regular los precios de los alquileres.

Días antes, el Partido Socialista también tiró de 'Aquí no hay quien viva' en sus redes sociales. "¿Quieres irte de casa de tus padres? ¡Esto te interesa!", publican para informar de que hay una propuesta de aumentar 100€ el Bono de Alquiler Joven. Para ello, lo acompañan de una escena de la serie en la que Moncho (Pablo Chiapella) regresa a casa de sus padres. "¿Te sientes un poco Moncho? Desliza porque te interesa lo que tenemos que contarte", publica el PSOE de Madrid.

¡En Madrid no hay quien viva! pic.twitter.com/8xacmQdz2c — PSOE Madrid (@psoe_m) January 20, 2023

¿Quieres IRTE DE CASA DE TUS PADRES? ¡Esto te interesa!



????????@juanlobato_es propone aumentar 100€ el #BonoAlquilerJoven de 250€ del Gobierno de ???????? para que los jóvenes madrileños puedan hacer frente a los altos alquileres de Madrid.



¡Hagamos la vida un poco más fácil! pic.twitter.com/R6PjlmjqcW — PSOE Madrid (@psoe_m) January 17, 2023

Más Madrid denuncia la copia de campaña

Nacho Díez, el creador de la campaña de Más Madrid no se ha quedado callado al ver que el PSOE utiliza la misma serie para hacer la campaña. "Me encantaría saber de dónde han sacado la inspiración el equipo de comunicación del PSM. Chulísimo lo de copiar campañas a militantes voluntarios de otros partidos. Así yo también me gano el sueldo, no te jode", ha publicado a través de su cuenta de Twitter.