Los personajes de 'La que se avecina 13' ya residen en el ficticio edificio de la calle Contubernio, protagonizando las locas tramas que les caracterizan. Sin embargo, estas nuevas aventuras nos han dejado diferentes guiños que no suelen ser habituales en otras ficciones; de hecho, la serie de Amazon Prime Video ha mencionado a distintos productos de la competencia e incluso cadenas de nuestra pequeña pantalla, pero que ni siquiera pertenecen a Mediaset España.

Fernando Tejero, como Fermín Trujillo en 'La que se avecina'

Para comenzar, es necesario exponer una de las tramas que se cuentan durante elde la decimotercera temporada. Modesto,repentinamente en la portería ante la atónita mirada de Fermín Trujillo. Su defunción se traduce de manera inmediata en un puesto vacante y es ahí cuando se hace la, aunque de manera indirecta en este caso, a ' Aquí no hay quien viva '.

Los vecinos se encontraban en el patio trasero intentando que un "montepinariano" se hiciese con el puesto de conserje para enterarse de los cotilleos del resto de habitantes. A lo largo de la "junta motín" se propuso a Fermín Trujillo (Fernando Tejero) como el sustituto perfecto: "No, no, no; espera, espera. ¿Yo con unas llaves colgando y una fregona? Sería un paso atrás en mi carrera", respondía el espetero. A continuación, Bruno Quiroga (Luis Merlo) se pronunció con expresión dubitativa: "Pues yo sí te imagino de portero, no sé por qué".

La referencia a la serie de Antena 3 es clara: Tejero dio vida al mítico Emilio Delgado en Desengaño, 21. Luis Merlo residió en el 1ºB desde el primer capítulo, mientras que el actor daba vida al portero. Es más, era muy representativo en su figura el llevar ese mítico juego de llaves en el cinturón de su uniforme, pese a que ni siquiera él era consciente de las puertas que podían abrirse.

La referencia a 'Cuéntame'

Una de las series más longevas de nuestra pequeña pantalla también tuvo un espacio reservado en 'La que se avecina 13'. Fue precisamente a consecuencia de la muerte de Modesto cuando salió a relucir la mítica familia Alcántara. El tercer capítulo de la temporada se centraba en cómo el portero había escrito un diario escrito desde el 18 de febrero de 1976 y que se encontraba escondido bajo un cojín del sofá.

Andy (Elisabeth Larena) y Giorgi (Jaime Riba), libro en mano, comenzaron a leer desde la primera página y fue este último quien hizo referencia a la histórica producción de Grupo Ganga: "¡Esto es mejor que 'Cuéntame cómo pasó'!", aseguraba sorprendido. Cabe destacar que no es la primera vez que esto ocurre, pues ya ocurrió en temporadas anteriores. Entonces, Fermín Trujillo equiparaba la decoración de la casa de Vicente Maroto (Ricardo Arroyo) a la de las viviendas de San Genaro.

DKISS, en 'La que se avecina'

DKISS aparece en 'La que se avecina'

Todo espectador de la ficción de Contubernio Films sabe que Menchu (Loles León) y Yoli (Miren Ibarguren) son seguidoras acérrimas de factuals como 'Mi vida con 300 kilos' o 'Chapuzas estéticas'. Pese a que la joven Morcillo padece obesidad mórbida tras dejar de fumar, ambas siguen muy pendientes de lo que ocurre en estos realities. A lo largo de la tercera entrega de la decimotercera temporada, puede verse que "La tanqueta" está sentada en el sofá con Fina (Petra Martínez) y tienen sintonizado DKISS en su televisor; de hecho, su logotipo puede verse en pantalla.