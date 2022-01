La noche del martes 4 de enero, los participantes de 'La isla de las tentaciones 4' se enfrentaron a su última hoguera juntos antes de reencontrarse con sus respectivas parejas. En ella, cada uno recibió la visita del soltero predilecto de sus parejas, que en el caso de Nico Aubert y Álvaro Boix, fueron Miguel y Suso, cuyas provocaciones despertaron más de un enfado en los novios de Gal·la Mora y Rosario Cerdán y sus compañeros, especialmente en el caso de Alejandro Nieto.

Miguel y Nico se enfrentan en 'La isla de las tentaciones'

"Por lo que tengo entendido, de cortito no solo tienes la altura", lanzó el soltero, nada más llegar a la hoguera. "Eres un niño en un parque te atracciones. Lo que no sabes, es que después hay que volver a la realidad", añadía el tentador de Mora, quien criticó de Aubert que "no vayas de gallito, cuando no has tenido lo que tienes que tener para presentarte en la hoguera de confrontación y decirle las cosas a tu novia a la cara". "Esa decisión es mía y hago lo que me da la gana", se defendió el rumano, tras lo cual apuntó que "me tienes que dar las gracias, porque te di bola para que pudieses seguir con ella". "Él ha metido goles también. Ha metido dos", intervenía entonces Nieto. "Tú a mí no me dices nada, que estoy hablando con él", replicó el soltero, haciendo estallar al gaditano. "Tú a mí no me mandas callar, que yo no soy él", señaló Nieto, quien lo acusó de ser "el que ha venido chulo. No tienes ni cojones de decir ni buenas noches".

"Miguel y Alejandro, un poco de silencio para rebajar la tensión", solicitaba Sandra Barneda, ante la creciente tensión entre los tres presentes. Tras una breve pausa, Aubert lanzó la primera de sus preguntas: "cuando Gal·la entró a la villa, ¿estaba enamorada de mí?". "No. Creo que contigo tenía una vida, se había conformado con lo que tenía y se ha dado cuenta de que no era feliz", opinó Miguel. "¿Elegiste tentar a Gal·la por descarte, porque todas te dijeron que no y solo te quedaba ella?", preguntó el novio de Mora, recibiendo como respuesta un "no", tras lo cual cuestionó si "crees a Gal·la preparada para tener una relación contigo". "No", contestó el soltero. "Sé que es una chica que, pase lo que pase en la hoguera final, necesitará su espacio y no estará preparada para conocerlo, si llega a hacerlo", explicó el rumano, que tachó la actitud del tentador de "superabsurda, ha venido de chuleta, con dos o tres frases aprendidas porque tiene muy poca personalidad".

"Te las das de gallo y no llegas ni a pollito"

Álvaro y Alejandro saltan ante el regalo envenenado de Suso en 'La isla de las tentaciones'

La tensión no disminuyó con la llegada de Suso quien, aunque manifestó que "vengo en son de paz, no vengo a buscar problemas porque ellos ya tienen bastante", no tardó en hacer saltar a Boix y Nieto al manifestar sus intenciones de regalar al primero una diadema con cuernos. "Vas dándotelas de gallo y no llegas ni a pollito. Has perdido una pedazo de mujer, por tonto", replicó Suso, aumentando el enfado, a lo que sumó también la acusación sobre el valenciano de que "va por la vida de toro y solo es una vaquilla". "Tú eres un corderito, atontado", replicó el aludido, antes de preguntar si "entró Rosario enamorada de mí". "No. No la has hecho feliz en su vida. No ha dicho ni una cosa buena de ti", contestó Suso, sin convencer a Boix.

"¿Ha hablado alguna vez bien de mí?", preguntó el valenciano, ante lo que el soltero respondió de forma negativa. "No te creo tío. Conociendo a Rosario, algo bueno ha tenido que decir de mí, igual no te lo ha dicho a ti. Yo con mi tentación tampoco he hablado mucho de mi pareja, lo he hecho con mis compañeros", argumentó Boix, quien recibió un "sí" cuando quiso saber del soltero si "crees que saldrás de aquí con Rosario de la mano". "Te digo yo que no, tío. No puede empezar otra relación, no por nada, sino por ella", apostó el novio de Cerdán, ante lo que Suso matizó que "ella tiene fuera cosas que solucionar, pero sí puede salir de aquí conmigo". "Hoy por hoy, lo que siento por Rosario es que me tiene loco. Cada día que me levanto, como lo hago a su lado, soy muy feliz. Hay cariño y es mutuo", añadía el tentador.