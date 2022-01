La novena entrega de 'La isla de las tentaciones 4' aterrizó en Telecinco el martes 4 de enero, con las hogueras de los tentadores, el preludio al desenlace del reality. Entre los encuentros vividos por sus protagonistas, Zoe Mba y Tania Medina vivieron un tenso cara a cara con Jennifer a raíz de las acusaciones y pullas que la soltera lanzó contra las dos, después de llegar como soltera "favorita" de Alejandro Nieto.

Jennifer se enfrenta a Zoe en 'La isla de las tentaciones'

"Empezamos muy mal, porque a Alejandro no le gustan nada las chicas maleducadas", apuntó Medina, en referencia a una ausencia de saludo por parte de la soltera. "Yo estoy con la conciencia muy tranquila, cosa que no sé si tú la puedes tener, después de todo lo que has soltado por la boca de Álex", acusó la aludida, quien señaló de la canaria que había manifestado de su pareja "que te da asco, que te quieres ir sola". "Vas de recatada, cuando tienes pareja y te vas dando refrotes y pasando el hielo con tu amigo", acusó Jennifer, haciendo saltar a Mba. "No me hagas decir por donde has pasado tú la lengua y el hielito, bonita", estalló la barcelonesa.

"Porque a tu novio le gusta. Porque cuando estaba contigo, bien que me hablaba", replicó la soltera, para después animar a la novia de Bernal a que "te cuente lo de los vídeos. Porque tiene por ahí un lunar escondido, ¿no?". "¡Eres muy poca mujer, muy niñata y muy bajuna al hacer referencia a esas cosas, que sabes que me han hecho mucho daño!", le reprochó Mba, antes de que Jennifer dejara claro que habían sido "vídeos potentes", de contenido sexual. "No te digo lo que me pareces, porque soy educada. No me hagas alterarme", le advirtió la barcelonesa. "Es de las personas que no aguanto. ¿Tú crees que Alejandro va a estar contigo, con una mujer como tú?", intervino entonces Medina, ante lo que Jennifer cuestionó "¿y contigo, después de todo lo que estás haciendo?". "Yo soy una mujer muy elegante, tengo muchísima educación y muchísimo respeto. En ningún momento le he faltado al respeto a Alejandro. Jamás. Así que si no sabes, te callas", le instó la canaria.

"Es muy mentirosa"

Tania salta contra Jennifer en 'La isla de las tentaciones'

Medina procedió a realizar sus preguntas, empezando por si "¿Alejandro, dentro de la villa, ha hablado bien de mí?". "No. Ya entiendo por qué Alejandro dice que eres una niñata: porque le hace falta una mujer de verdad, no una mujer como tú", respondió la soltera, ante lo que Mba aconsejó a su compañera a que "no te la creas, te he dicho que es muy mentirosa". "Sí creo que Alejandro haya dicho que soy una niñata. Es una persona muy impulsiva y sé que en su mente se hace muchas películas y está pensando cosas que, cuando hablemos, las va a entender. Pero que no haya dicho nada bueno de mí, imposible", manifestó Medina. La novia de Nieto preguntó entonces si "crees que Alejandro es consciente de que me ha podido hacer daño con comentarios que ha soltado", recibiendo un "no" como respuesta.

"En esa, puede que haya sido sincera. Por si acaso, esperanzada, quería preguntarle", confesó Medina, la cual cerró su ronda de preguntas planteando si "crees que Alejandro puede pensar que siento algo por Stiven como para irme con él", a lo que Jennifer también respondió de forma negativa. "Pensaba que podía dudarlo y eso significa que, por muy confuso que esté o por mucho que me llame niñata, sabe que lo amo. Y eso me tranquiliza", reconoció la novia de Nieto quien, tras la marcha de la tentadora, admitió que "no la aguanto no porque sea la tentación de Alejandro, sino porque su presencia incomoda". "La actitud de Jennifer creo que no es la más adecuada. Ha venido directamente a atacarme y no me conoce. Lo que ha dicho me ha molestado, pero creo que viene sin argumentos y se ha equivocado totalmente", opinó además la canaria.