El lunes 3 de enero, Telecinco emitió una nueva gala de 'El debate de las tentaciones', en el que se adelantó un hecho histórico en la historia del reality: uno de los participantes había terminado haciendo un trío con dos de las solteras. Concretamente, los protagonistas eran Sabela, Rosana y Álvaro Boix, novio de Rosario Cerdán, quien no mucho antes había llorado por ella en compañía de Nico Aubert. Una conversación que, de hecho, pudo ver la propia valenciana, y que tuvo un efecto casi inmediato en ella: al ver sufrir a su pareja, Cerdán optó por enfriar las cosas con Suso, mientras él se acostaba con dos mujeres.

Rosario, muy atenta a la conversación de Nico y Álvaro en 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda visitaba Villa Paraíso para dar a las chicas una oportunidad única: poder ver a su pareja durante diez minutos. Para ello, todas debían ponerse de acuerdo, por lo que coincidieron en que Cerdán era la que más necesitaba ver a su novio, sobre todo después de que él hubiera tenido un encuentro con su madre. "Para mí ella es todo, toda mi vida", declaraba Boix, a solas con Aubert, después de haber leído la carta que la valenciana le escribió al comienzo de la aventura, por la cual "se me ha venido el mundo abajo". "Lo que más valoro de mi relación es hacerla feliz", aseguraba el novio de Cerdán, después de reconocer haber tenido "momentos malos" con su pareja. El valenciano apostaba entonces por que "tenemos que poner los dos mucho de nuestra parte para poder funcionar" y también manifestó su deseo de que "aún tenga sitio en su corazón".

"En la vida iba a imaginar que iba a querer tanto a una persona como la quiero a ella. Me he vuelto loco por ella. Es amor y no he podido expresárselo bien", manifestaba además Boix, emocionando a su pareja, de quien aseguraba que "me iría a mi casa con ella". "Solo quiero que piense en mí un poco, en lo que hemos hecho, que recapacite. No la he dejado de querer", reconocía el valenciano, antes de admitir que "a veces pienso que la he fallado", al igual que "no sé cómo decirle que me perdone". Las palabras de Boix calaron en su novia, quien apenas podía controlar su llanto: "él nunca llora y sé que está mal de verdad. No estaba preparada para verlo llorar". "Pensaba que iba a llegar a la hoguera final y no me iba a querer ni mirar", confesó Cerdán, entre lágrimas, tras lo cual manifestó lo frustrante que era "ver cómo una persona a la que quieres tanto está pasándolo mal y no poder ir a darle un beso y un abrazo. Porque yo lo quiero y nos hemos portado muy mal los dos".

"La burbuja se ha pinchado"

Sandra Barneda habla con una emocionada Rosario en 'La isla de las tentaciones'

"No había sido consciente hasta ahora y yo me siento mal también. Igual porque no me dijo todo esto antes, nos encontramos donde nos encontramos. Y los dos sabíamos que esta era nuestra última oportunidad", reflexionó la valenciana. Sin embargo, Cerdán dejó claro que "no quiero volver al circulo vicioso de antes. No puedo volver a pasar por eso, lo tengo muy claro", en referencia a su costumbre, como pareja, de cobrarse pequeñas venganzas entre ellos, con infidelidades, para después retomar la relación una y otra vez.

"Estoy supertocada. Para mí era impensable replantearme mi relación, pero ahora quiero hablar con él", confesó la novia de Boix, antes de regresar a su villa, donde declaró que "me lo he pasado genial, pero he venido aquí con mi pareja y la burbuja en la que estaba se me ha pinchado". "Igual ha llegado el momento de un choque de realidad y no voy a estar tan contenta", recalcó Cerdán. De hecho, la valenciana calificó a Suso, su soltero "favorito", de "amigo", puesto que "sin él, esta experiencia no habría sido como es, pero tiene que ser realista: yo he entrado con mi pareja", mientras que el tentador quiso dejarle claro que "me encantaría que fueras feliz conmigo, pero si lo eres con él, yo te voy a apoyar".