'El debate de las tentaciones' de lunes 3 de enero desveló con antelación la decisión de Darío Sellés de abandonar el programa solo tras concluir el encuentro con su pareja, Sandra Férriz. No obstante, aunque el adelanto de 'La isla de las tentaciones' ya mostraba la ausencia de la murciana entre sus compañeras, quedaba en el aire si la exnovia del alicantino optaría por abandonar el reality sola o en compañía, concretamente, la de Rubo, incógnita que se resolvió en la novena entrega del programa, emitida el martes 4 de enero en Telecinco.

Sandra anuncia su decisión de abandonar sola 'La isla de las tentaciones'

"Estoy roto por dentro, porque la sigo amando y tomar una decisión así no es fácil para mí. Pero pasando lo que ha pasado, no puedo seguir enamorado de ella", confesaba Sellés, después de anunciar su decisión final, la cual implicaba la inmediata ruptura de la pareja, que se fundió en un emocionado abrazo de despedida. "Tenemos mucho de qué hablar", susurraba entonces Férriz, quien se rompía del todo una vez que el alicantino se hubo marchado.

"Sé que mi relación con Darío no ha terminado al cien por cien. Ya no como pareja, porque sé que lo voy a tener fuera y él a mí, pero darnos un tiempo creo que es lo mejor que nos puede pasar ahora mismo", valoró la murciana, cuando Sandra Barneda quiso saber qué sentía al ver concluida su relación con Sellés. Fue entonces cuando la presentadora le planteó la gran pregunta: ¿se iría sola o con un nuevo amor? "Sola, lo tengo muy claro. Necesito disfrutarme y pensar solo en mí", respondía Férriz, muy segura.

¡¡Sandra decide irse SOLA de 'La Isla de las Tentaciones'!! ¿Te lo esperabas?



???? Era evidente

?? ¡No me lo esperaba!



???? #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/QYXjESb1Kr — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 4, 2022

"No creo que vaya más allá con Rubo"

Ante dicha respuesta, Barneda preguntó si había alguna posibilidad de que surgiera algo con Rubo en el futuro, posibilidad que la murciana descartó: "creo que fuera vamos a tener una buena amistad, pero no creo que eso vaya más allá". "Me voy con la cabeza bien alta. Me considero una persona totalmente diferente a la que entró", manifestaba Férriz, antes de regresar por última vez a Villa Paraíso, para despedirse de sus compañeros. "Me duele mucho haber cometido errores, porque Darío no se lo merece, pero tengo que pensar en mí y creo que esto me va a servir para crecer como persona", apostaba la murciana.