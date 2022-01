La cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' alcanzó su novena entrega la noche del martes 4 de enero, en la que los espectadores pudieron ver los encuentros de los protagonistas del reality con los solteros predilectos de sus parejas. Una ronda que iniciaron las chicas en la que era su última hoguera juntas, y que arrancó con los encuentros de Rosario Cerdán y Zoe Mba con Sabela y Diriany, respectivamente. Dos cara a cara que comenzaron con una evidente tensión, pero que concluyeron con cierta cordialidad ante la sinceridad de las solteras al responder las preguntas de las novias de Álvaro Boix y Josué Bernal.

Diriany y Zoe discuten en 'La isla de las tentaciones'

"Espero que no venga subidita, porque la bajo muy rápido", prometía Mba, antes de la llegada de Diriany, quien no saludó a las chicas de Villa Paraíso, algo que ya despertó sus críticas. "Los numeritos y los teatrillos se los dejo a ella, porque a mí no me hace falta para llamar la atención", lanzó la soltera, tras lo cual la novia de Bernal hizo alusión a la pulsera que el marbellí le regaló a la tentadora. "¿Me la vas a quitar, como hiciste con el collar?", planteó Diriany, al recordar su tenso encuentro al comienzo del programa. "No, porque es un pin que te ha dado Josué por pesada", replicó la aludida, quien le recriminó a la recién llegada el no haber "tenido la educación de saludar". "Todas os metisteis conmigo cuando yo tuve mucho respeto", señaló Diriany, ante lo que Mba recalcó que "yo vengo aquí a poner a prueba la relación con mi novio y el primer día es normal que esté tensa y si una persona me viene con los humos con los que tú viniste, ataque y defienda a mi pareja".

A continuación, la novia de Bernal pudo plantea tres cuestiones que se respondieran con un "sí" o un "no": "¿crees que Josué está enamorado de mí?". "Sí", respondía la tentadora, para después matizar que "también me ha dicho que no es feliz al cien por cien". "Eso no me preocupa, porque son cosas que tenemos que arreglar, pero me alegra que hayas sido sincera y me hayas dado esa respuesta", declaró Mba, antes de plantear si "Josué ha caído en la tentación". "No, pero también te digo que yo no he puesto todo de mí para que caiga", respondía la soltera. La barcelonesa reconocía entonces sobre su novio que "físicamente lo atraes muchísimo, pero me quedo tranquila", tras lo cual preguntó si el marbellí "ha estado afectado en algún momento por mí", siendo la respuesta un "no". "Me habría parecido raro que hubiera dicho que sí, porque eso me estaría demostrando que está haciendo el papel", observó Mba, quien quiso sincerarse con Diriany al señalar que "esperaba que fueras una chica mucho más prepotente y me alegro de que mi novio haya compartido la experiencia contigo".

La respuesta de Sabela a la pregunta de Rosario ha sido aplaudida por el resto de chicas. ¿Qué os ha parecido?



???? #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/iATH1aaLhW — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 4, 2022

"Fuera no va a haber nada"

Sabela y Rosario, cara a cara en 'La isla de las tentaciones'

En el caso de Cerdán, la valenciana también comenzó su encuentro con Sabela con una evidente tensión, cuando la tentadora señaló que "no creo que tenga que darle explicaciones a una chica que tiene pareja y está con dos, cuando yo estoy soltera". La novia de Boix le recriminó que hubiera "hablado tan mal" de ella "sin conocerme", algo que la soltera negó, por lo que Cerdán la animó a que "igual que eres valiente para decirlo, sé valiente para plantarte aquí y reconocerlo", antes de plantear su primera pregunta: "¿de verdad piensas que la historia de Álvaro contigo tiene futuro?". "Sí", respondía Sabela, muy segura, tras lo cual afirmó que podía aportar al valenciano "lo más importante: fidelidad". "¿Pero él te la daría a ti?", contratacó Cerdán, con una carcajada.

"Como mujer, ¿estarías con un hombre que, después de acostarse contigo, lo comenta con sus amigos?", quiso saber entonces la novia de Boix, quien había visto al valenciano jactándose de haberse acostado con Sabela, ante lo que la tentadora contestó negativamente. "¿Álvaro ha hablado bien de mí o ha dicho algo bonito de mí, contigo?", preguntó Cerdán, recibiendo un "sí" como respuesta. "Te agradezco la sinceridad", confesó la valenciana, tras lo cual observó que "me puede gustar que no solo haya hablado mal de mí. Pero si ha hablado bien de mí y luego le está prometiendo un futuro a ella, de poco me vale". "Pienso que se lo están pasando bien mutuamente, pero que fuera no va a haber nada", valoró Cerdán, sobre la relación entre Boix y Sabela. "Yo quiero creer lo que Álvaro me dice. Sí hemos hablado de vernos cuando salgamos y me quedo con eso", confesó por su parte la soltera.