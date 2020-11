¿Qué fue de LOVEStv?

En el año 2018 comenzaba a funcionar LOVEStv, una plataforma gratuita de televisión impulsada de forma conjunta por RTVE, Atresmedia y Mediaset España. El proyecto surgía con la posibilidad de continuar creciendo en el futuro para incorporar más operadores y el resto de las cadenas estatales y autonómicas que se encuentran disponibles a través de la TDT. Sin embargo, esa propuesta de expansión y desarrollo se quedaba paralizada. De hecho, la apuesta en publicidad de esta plataforma tampoco ha sido muy notoria y su presencia entre la oferta publicitaria casi ha pasado desapercibida más allá del momento de su lanzamiento y algún anuncio esporádico que hemos podido ver en televisión.

No obstante, aunque parezca un proyecto estancando que no ha tenido mucha repercusión, lo cierto es que la idea de LOVEStv llegaba con una base bastante sólida al agrupar tres de los principales grupos de comunicación televisiva. Además, surgía con el claro objetivo de ofrecer un valor añadido a la televisión en abierto tradicional, adaptándose así a las nuevas tecnologías y a los tiempos que corren para brindar a los espectadores la posibilidad de vivir una experiencia interactiva y mucho más completa que la programación normal. Tras dos años en funcionamiento, desde FormulaTV queremos recordar qué es y cómo funciona LOVEStv y cómo ha sido su evolución desde entonces.

Su funcionamiento

Menú de navegación de LOVEStv

La plataforma funciona gracias a la tecnología HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), que ha permitido incorporar los beneficios de la digitalización a la televisión tradicional en abierto. Para ser más exactos, consiste en la combinación al mismo tiempo de las emisiones en directo de la programación televisiva habitual con el contenido web. Esta iniciativa europea de televisión híbrida comenzó a utilizarse años antes de la aparición de LOVEStv en casos como el de RTVE, que ya apostaba por este tipo de servicios a través del conocido como botón rojo.

La puerta de entrada directa a LOVEStv se realiza a través del botón azul del mando de la televisión siempre y cuando el espectador se encuentre visionando alguno de los canales pertenecientes a RTVE, Atresmedia o Mediaset España. De este modo, al contrario de lo que sucede con otras plataformas, este servicio gratuito no requiere de la necesidad de descargar ninguna aplicación en la televisión ni es necesario registrarse o suscribirse. Para usar LOVEStv sobra con tener una Smart TV conectada a Internet y a la antena terrestre y con el software actualizado a la última versión para empezar a utilizarlo pulsando un solo botón.

Su oferta

Interfaz de LOVEStv

LOVEStv ofrece a sus usuarios la opción de visualizar los contenidos emitidos la última semana, una guía de programación mejorada que permite ver qué se va a emitir en los siguientes días y la posibilidad de recomendar contenidos, entre otros recursos. De esta forma, cada cadena incorpora contenido extra tan solo con tener conexión a Internet desde el televisor, ampliando así su oferta con una televisión a la carta que deja al espectador elegir el momento y la hora del visionado siempre y cuando se encuentre dentro de ese período de tiempo máximo de siete días. Igualmente, permite parar, avanzar o retroceder ese contenido.

No obstante, quizá una de las principales novedades y la mayor ventaja que ofrece LOVEStv es la posibilidad de comenzar desde el principio un programa o una serie que ya ha iniciado su emisión lineal. Es una opción genial para aquellas personas que no pueden llegar a tiempo para verlo empezar, que se han olvidado de la hora a la que comenzaba o que simplemente estaban buscando qué ver y han llegado con el programa ya iniciado. Para acceder a este tipo de visionado es suficiente con pulsar el botón amarillo del mando y, automáticamente, el programa vuelve a comenzar. El único inconveniente es que no se puede pausar la emisión y que no siempre aparece la opción en todos los cotenidos.

Su evolución en el mercado

Responsables de LOVEStv en su presentación al público

Cuando LOVEStv comenzó su andadura con sus emisiones en prueba lo hizo con una versión inicial que solo estaba disponible en el 22% de televisores que contaban con la tecnología HbbTV 1.5, una cifra paupérrima que no ayudaba a que el público pudiera descubrir este servicio y comenzar a utilizarlo. Con el paso del tiempo, LOVEStv ha ido ampliando su presencia en nuestro país y ya se encuentra disponible en más de seis millones de televisores a través del botón azul del mando. En concreto, se trata de un aumento del 262% con respecto a los datos obtenidos en junio de 2019.

Asimismo, los fabricantes de televisores han continuado trabajando para incorporar la tecnología necesaria para que los espectadores puedan disfrutar del HbbTV con todas sus ventajas, lo que ha supuesto que más de dos millones de usuarios hayan utilizado el servicio de LOVEStv desde su lanzamiento en nuestro país. Además, los análisis indican que casi 650.000 usuarios hacen uso de la plataforma de manera habitual, lo que supone un 50% más con respecto a las cifras cosechadas en junio de 2019. Igualmente, los vídeos visualizados al mes superan los dos millones y medio, un aumento del 37% respecto a la información registrada en ese mismo año.

Dos años en el olvido, ¿éxito o fracaso?

LOVEStv comenzaba a funcionar en el año 2018

Tras dos años desde su lanzamiento, LOVEStv no ha logrado acaparar muchas miradas ni convertirse en un servicio popular del que todos hablen. Aunque los datos demuestran que su crecimiento sigue evolucionando con el paso del tiempo, probablemente debido en parte a que cada vez más hogares cuentan con un televisor que incorpora la tecnología HbbTV, este proyecto no ha logrado alcanzar cifras deslumbrantes. En un intento de revitalizar este servicio, los tres grandes entes que se encuentran detrás de LOVEStv lanzaban a mediados de 2020 una campaña publicitaria bajo el lema "Conéctate a la televisión del futuro".

Todavía hay que esperar a los datos del próximo año para conocer de primera mano si ese crecimiento se continúa dando o si, por el contrario, comienza a estancarse. Aunque se haya vuelto a invertir en publicidad para este proyecto, tampoco podemos olvidar la fuerte competencia que suponen las diferentes plataformas de vídeo bajo demanda que encontramos en la actualidad en el mercado. Además, parte de las compañías implicadas en este proyecto han decidido apostar e invertir más medios y esfuerzos en la creación de sus propias plataformas individuales como es el caso de Atresplayer Premium o Mitele. Asimismo, por la parte de RTVE, la posesión previa del botón rojo con mucho más contenido ya era un lastre añadido para LOVEStv.