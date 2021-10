¿Qué fue de los protagonistas de 'Los rompecorazones'?

La década de los noventa fue la época por excelencia de las series protagonizadas por adolescentes. Los institutos se convertían en el centro neurálgico de muchas ficciones en las que sus jóvenes personajes compartían vivencias típicas de la edad. Entre todas esas series, una de las más recordadas es la australiana 'Los rompecorazones', que en nuestro país pudimos ver gracias a Televisión Española. Su estreno tuvo lugar en el año 1994, manteniéndose en antena hasta 1999. Si en su momento no pudiste verla y te apetece descubrirla o fuiste un fiel seguidor de las aventuras de los estudiantes del Hartley High y te apetece recordarlas, la ficción se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.

En concreto, la serie estaba ambientada en un instituto ubicado en Sydney y era un drama con un tanto diferente a otras producciones del mismo género y temática porque, en este caso, retrataba los problemas de sus protagonistas de una forma mucho más realista. Durante las seis temporadas que forman la ficción vimos multitud de personajes, un elenco que sufrió bajas y nuevas incorporaciones a lo largo de los años. A continuación, queremos recordar a los personajes más emblemáticos de 'Los rompecorazones' para repasar qué ha sido de su elenco principal durante todos estos años.

1 Callan Mulvey fue Bogdan Drazic

Callan Mulvey antes y después de 'Los rompecorazones'

En cualquier serie de adolescentes que se precie no puede faltar el chico malo y rebelde que encandila a toda aquella persona que pasa por su lado. Este rol fue a parar a manos del actor Callan Mulvey, quien encarnó durante más de cien episodios a Bogdan Drazic. El intérprete ha continuado trabajando en la actuación, tanto en la gran como en la pequeña pantalla. De este modo, en su carrera se encuentran algunos títulos de renombre como "Capitán América: El Soldado de Invierno", "300: El origen de un imperio", "Batman v Superman: El amanecer de la justicia" o "Vengadores: Endgame". En lo que respecta a la televisión, tuvo un papel recurrente en la longeva serie australiana 'Home and Away', aunque uno de sus personajes más importantes fue en 'Rush', ficción policial en la que interpretó al Sargento Brendan. En 2016 se incorporó al elenco de 'Power' cuando la serie estaba en su tercera temporada y tiempo después ha participado en 'Mystery Road' y 'Las luminarias'.

2 Lara Cox fue Anita Scheppers

Lara Cox antes y después de 'Los rompecorazones'

Hermana menor de Ryan, Anita Scheppers era una joven apasionada y obstinada que mantenía una tensa relación con su padre tras el divorcio de sus progenitores. No obstante, por lo que más se recuerda a este personaje es por la relación intermitente que mantuvo con Drazic. Ambos protagonizaron una de las parejas emblemáticas de la serie, una relación ficticia que, casualmente, traspasó la pantalla ya que ambos actores también estuvieron saliendo durante unos años. Este papel estaba interpretado por Lara Cox, quien alcanzó el éxito gracias a esta ficción. Su siguiente rol importante fue también en la ficción 'Home and Away' y, además, ha participado en algunas películas australianas que no tuvieron mucha repercusión. Así pues, aunque durante un tiempo alcanzó la fama, ha tenido una carrera bastante escueta e incluso ha pasado largas temporadas alejada de los focos.

3 Rel Hunt fue Ryan Scheppers

Rel Hunt antes y después de 'Los rompecorazones'

El actor Rel Hunt fue el encargado de interpretar a Ryan Scheppers, el hermano de Anita que se caracterizaba por su espíritu rebelde. El joven destacaba físicamente, pero también por su carácter un tanto malvado y por su amor por la delincuencia. Quizá era el personaje que tenía un lado más oscuro, pero el intérprete también alcanzó la popularidad gracias a este papel. Una vez terminó la ficción, Hunt intentó seguir adelante con su carrera como actor, pero no tuvo la misma suerte. De este modo, como muchos de sus compañeros, tuvo un hueco en la serie 'Home and Away' y participó en algunas películas como la versión modernizada de "Macbeth" que se estrenó en el año 2006 o la segunda parte de "Crueles intenciones". Su último papel hasta la fecha es en la ficción 'Underbelly', por lo que desde el año 2011 no ha vuelto a tener ningún trabajo relevante como actor en cine o en televisión.

4 Putu Winchester fue Dennis Klinsmann

Putu Winchester antes y después de 'Los rompecorazones'

Dennis Klinsmann era el chico rubio del instituto, el joven que llamaba la atención por su estilismo y por alguna que otra metedura de pata debido a su carácter extrovertido. A pesar de que 'Los rompecorazones' fue un trampolín a la fama y podría haber aprovechado el éxito que le otorgó esta ficción, Putu Winchester no ha tenido una fructífera carrera como actor. Más allá de un pequeño papel en 'Home and Away' y de un episodio en 'La ley de la bahía', su trayectoria tras la serie juvenil se basa en un par de películas. Sin embargo, por lo que sí ha sobresalido el actor es por los escándalos y las polémicas que ha protagonizado, especialmente por altercados relacionados con delitos contra la salud pública.

5 Alex Dimitriades fue Nick Poulos

Alex Dimitriades antes y después de 'Los rompecorazones'

La primera temporada de 'Los rompecorazones' nos presentó a Nick Poulos, personaje encarnado por el actor Alex Dimitriades. Se trataba de un joven de ascendencia griega que acudía al instituto con sus compañeros, pero a diferencia del resto, tuvo un trágico desenlace. Así pues, aunque Dimitriades solo estuvo en la ficción durante una temporada ha logrado tener una fructífera carrera en televisión. De este modo, ha participado en diferentes series y miniseries, mayoritariamente australianas, aunque su siguiente papel importante fue en la longeva serie 'Vecinos'. En lo que respecta al cine, cuenta con algunas producciones interesantes como las películas "Barco fantasma", "Deuce Bigalow: European Gigolo" o "La española". A nivel personal, se vio envuelto en una polémica cuando fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol.

6 Salvatore Coco fue Con Bordino

Salvatore Coco antes y después de 'Los rompecorazones'

Ser el gracioso de la clase fue el tópico que encarnaba Con Bordino, un joven descarado al que dio vida el actor Salvatore Coco durante las cuatro primeras temporadas, convirtiéndose en uno de los personajes más icónicos de la primera etapa de la serie. Desde entonces, el intérprete ha seguido ligado a la pequeña pantalla, especialmente a varias ficciones australianas. 'Home and Away', 'Underbelly', 'Police Force', 'Love My Way' o 'The Principal' son algunos de los títulos que aparecen en su trayectoria. Además, también ha participado en varias películas y obras teatrales, por lo que se ha convertido en uno de los actores australianos más aclamados.

7 Ada Nicodemou fue Katerina Ioannou

Ada Nicodemou antes y después de 'Los rompecorazones'

La intérprete Ada Nicodemou fue la responsable de encarnar a Katerina Ioannou, una joven luchadora y un tanto manipuladora que estuvo en la serie durante tres temporadas. Nicodemou no contaba con una larga trayectoria antes de incorporarse a 'Los rompecorazones', de hecho, solo había participado previamente en una serie. Sin embargo, la fama obtenida le abrió las puertas de par en par, lo que le permitió participar en la película "Matrix" con un modesto papel y en la serie 'Breakers'. Sin embargo, su nueva gran oportunidad de reencontrarse con el público fue gracias a 'Home and Away', donde recibió un papel principal al interpretar a Leah, ficción en la que lleva años involucrada y que le ha permitido consolidarse en la pequeña pantalla.

8 Scott Major fue Peter Rivers

Scott Major antes y después de 'Los rompecorazones'

Durante las tres primeras temporadas el actor Scott Major interpretó a Peter Rivers, que ejercía de chico malo del instituto que sufrió una infancia complicada. Major permaneció en la serie dos años, pero después ha continuado con su carrera como actor, especialmente en producciones australianas. Uno de sus posteriores papeles más importantes ha sido en 'Vecinos', donde interpretó a uno de los personajes principales durante varios años. Como no podía ser de otro modo, también formó parte del elenco de 'Home and Away' y se ha dejado ver en varios cortometrajes y producciones australianas mejores. También ha probado suerte detrás de la cámara dirigiendo varios episodios de la serie 'Playing for Keeps'.

9 Abi Tucker fue Jodie Cooper

Abi Tucker antes y después de 'Los rompecorazones'

Su pasión por la música fue la característica principal de Jodie Cooper, una joven que soñaba con convertirse en una cantante famosa. Además, a nivel sentimental mantuvo un romance con Nick, formando una de las primeras parejas de la serie. Este rol fue interpretado por la actriz Abi Tucker, quien en la vida real sí logró cumplir el sueño de su personaje. En concreto, forma parte del dúo The Falling Seeds y también ha lanzado música con su banda de grunge, Bully. En lo que respecta a la actuación, su carrera ha continuado ligada a producciones australianas. De esta forma, ha formado parte del elenco de 'The Secret Life of Us' y 'Mcleod's Daughters'. Asimismo, ha ejercido como presentadora de espacios infantiles.