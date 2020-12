Netflix anuncia un 'reboot' de 'Los rompecorazones' para 2022

Hace poco más de una semana que Netflix incluyó en su catálogo a nivel mundial las siete temporadas de la serie juvenil australiana 'Heartbreak High', aquí titulada por TVE 'Los rompecorazones'. A diferencia de lo que ha hecho con otras incorporaciones, la plataforma optó por promocionarla a bombo y platillo, y ahora entendemos por qué: el Hartley High se prepara para volver a abrir sus puertas a unos nuevos estudiantes.

Reparto de 'Los rompecorazones'

La plataforma ha anunciado que prepara un 'reboot' de la mítica serie juvenil que, como algunos recordarán, en los noventa alegraba las tórridas mañanas de verano de muchos jóvenes españoles y de la que salieron actores como Rose Byrne (Mrs. America) o Simon Baker ('El mentalista'). Ambientada en Sydney, 'Los rompecorazones' fue un drama 'teen' emitido entre 1994 y 1999 que destacaba de entre las demás series de instituto de la época por sus honestidad y por abordar con valentía historias para adolescentes que incluían sexo, drogas, violencia doméstica, trastornos de la alimentación, política y racismo.

"No os preocupéis, no la estropearemos", promete Que Minh Luu, directora de originales de Netflix en Australia y fan declarada de la ficción."No es que 'Los rompecorazones' fuese popular, es que significaba algo. Para mí, como niña de los 90 que amaba la serie, creo que fue la primera vez que sentí que una serie me entendía. Y queríamos aprovechar ese sentimiento", afirma la productora, que asegura que la incorporación de la serie original al catálogo de la plataforma está teniendo muy buena acogida no sólo en Australia sino también en países como Holanda, Serbia o, por su puesto, España.

Nuevos temas adaptados a los tiempos

El reinicio, cuyo lanzamiento está previsto para 2022, estará compuesto por ocho episodios y se inspirará en la serie original "pero totalmente reinventado para una nueva generación". Y es que la clave para que funcione para la audiencia de hoy, afirma Luu, es preguntarse qué es aspiracional para los jóvenes de ahora.

"Fue genial y madura, su tono era sexy, provocativo y algo agresivo. Así que, ¿cómo se traduce eso a 2022? Desde nuestro punto de vista, cosas como la honestidad, la diversidad y la madurez son la base", dice Luu. "Lo que queremos hacer es reflejar cómo es ser una persona joven hoy. Queremos hacerlo de una manera que sea exclusivamente australiana, y que muestre ese sentido del humor australiano, que es autocrítico, terriblemente brutal, irreverente y, a menudo, inapropiado".

Por último, preguntada sobre si la nueva ficción reflejaría problemas como los devastadores incendios forestales que asolan cada año el país, la inseguridad económica, la crisis climática o la actual pandemía, Luu asegura que se mostrará cómo "esta generación de jóvenes es más activa y socialmente consciente sobre ese tipo de cuestiones".