La primera semifinal del 'Grand Prix' se emitió la noche del martes 22 de agosto con Tineo y Aguilar de Campoo como localidades protagonistas. Con ellas, jugaron también Elena Furiase y José Mota, sus respectivos padrinos que, al igual que las alcaldesas de ambos pueblos, tuvieron que enfrentarse a la tan temida como divertida "Patata Caliente". Un juego que concluyó con la victoria de Tineo y la protesta de Mota, quien perdió al tratar de adivinar un número de cinco cifras.

José Mota protesta tras perder en la "Patata caliente" del 'Grand Prix'

en las rondas iniciales, lo que dejó la victoria de uno u otro equipo en manos de los padrinos de la noche. Mota fue el encargado dey, tras acertar, llegó el turno de Furiase. La actriz tuvo que acertar entonces el "número de kilómetros del atasco más largo de la historia" y, a pesar del considerable tamaño de su patata, logró dar con el número 176.

Mota recibía así un enorme globo, en medio de la tensión, para enfrentarse a la pregunta de cuántos puntos en total había anotado Lebron James en temporada regular. A pesar de sus numerosos intentos, el humorista no logró dar con una cifra que desveló Ramón García tras explotar la patata: 38.652. "¡Venga ya, hombre! Es que no conviene empezar", protestaba el manchego, a quien no le consoló demasiado el hecho de que el presentador señalara que "ha jugado muy bien y se ha quedado a punto, le han faltado segundos" para acertar.

Los hemos visto sufrir.



Elena Furiase, @josemotatv y la patata caliente del Grand Prix, @GrandPrix_tve, más gorda de la temporada.

Aquí la prueba.#GrandPrixSemi1



??Directo: https://t.co/0E4ndZ1cRW pic.twitter.com/Qz4ofv85ZP — La 1 (@La1_tve) August 22, 2023

"¿Cómo voy a acertar eso?"

"¡Pero cómo voy a acertar eso! ¡Esa es una pregunta con inquina!", exclamó Mota, al descubrir la cifra que tendría que haber adivinado, tras lo cual García abrazó a una nerviosa Furiase, quien otorgaba la victoria a Tineo al librarse de la temida explosión de la Patata. "José ha jugado fantástico también", felicitó el presentador, con ambos padrinos. "La última pregunta llevaba inquina, Santa Catalina. Esos decimales ahí puestos a mala leche...", insistió el humorista, a quien el vasco reiteró que "has jugado muy bien", pero "te la ha pasado muy gorda ya Elena", en referencia a la Patata, razón por la que había terminado perdiendo.