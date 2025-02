La queja de Paz Padilla sobre David Broncano en plena visita a 'El hormiguero': "No me ha invitado nunca"

Por Beatriz Prieto | |

Más de dos años después de su última visita, Paz Padilla regresó a 'El hormiguero' la noche del miércoles 26 de febrero en la que, además de charlar con Pablo Motos, vivieron juntos una inesperada faltada al intentar repartir la conocida tarjeta del programa. Asimismo, la humorista contó con la compañía de su hija Anna, cuya incorporación a la mesa dio pie a que ambas mencionaran a la directa competencia del programa de Antena 3, 'La revuelta' y a su presentador, David Broncano.

Pablo Motos, Paz Padilla y su hija Anna en 'El hormiguero'

, lanzó Padilla, una vez su hija fue microfonada y ocupó una silla a su lado. "Tú quieres que no me inviten nunca, ¿no?", comentó la aludida, con humor. La hija de la humorista señaló que, en el año 2018, acudió a ver a, a quien Anna habría insistido en ver, como desveló su madre.

"Digo: 'Esto es una cosa muy especial y no me la quiero perder'. Y me encantó", recordó la influencer, cuya revelación despertó un simple "ah" en el presentador. "¿Y cuántas veces le has dicho tú a Broncano que yo quiero ir al programa?", intervino entonces su madre, ante lo que Anna confirmó que "no te ha llevado". "Nunca. Ahí lo dejo", subrayó Padilla. "No te preocupes, que mañana lo comenta", se limitó a apostar Motos, con aparente humor.

"¿Cómo es ser hija de Paz Padilla?"

"¿Cómo es ser hija de Paz Padilla?", procedió a indagar el presentador, dando así por zanjado el asunto. "La gente me pregunta si ella es así en la vida real y es peor, no se lo deseo a nadie", contestó Anna, quien incluso señaló que había gente de su entorno que se preguntaba "cómo has salido tan normal". La hija de la humorista recordó entonces cómo Padilla "hacía bromas delante de mis amigos, se hacía la borracha (...), se hacía la muerta", lo que dio pie a que ambas compartieran algunas anécdotas del pasado, para después hablar de sus negocios juntas.