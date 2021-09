Quién es Zaira de la Morena, la española de 'Jugando con fuego: Latino'

El 17 de agosto de 2021 pudimos ver cómo diez solteros y solteras llegaban a una isla paradisíaca para participar en 'Jugando con fuego: Latino', la versión hispana de 'Too Hot to Handle', el reality de Netflix donde la única prohibición es el sexo en todas sus formas. Tras dos temporadas con concursantes de origen estadounidense y británico en su mayoría, y una versión brasileña, llegó la adaptación latina con jóvenes de México, Colombia y Argentina, entre otros países de Latinoamérica. No obstante, entre ellos se encontraba Zaira de la Morena, una española de origen valenciano que ya hemos visto en alguna que otra ocasión en la pequeña pantalla.

Zaira de la Morena en 'Jugando con fuego: Latino'

La joven de 21 años se presentaba como una persona que se dedica un poco a todo. "Vengo de Valencia. Tengo mi tienda de ropa, soy cantante y muy cosmopolita", señalaba de la Morena en su vídeo de presentación en el primer episodio de 'Jugando con fuego: Latino'. "Dios me dio una cara guapa, no mucha inteligencia. Un buen escote y un buen marcar el culo vuelve loco a los chicos", añadía, dejando claro sus armas de seducción.

A pesar de que el 29 de septiembre de 2021 es la fecha de estreno de los dos últimos capítulos del formato, lo cierto es que Zaira de la Morena ya ha dejado huella en el programa, tal y como lo hizo en su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa'. Y es que la joven valenciana es conocida entre los espectadores más fieles del date show de Mediaset por su intento de conquista de varios tronistas. Entró por primera vez en abril de 2019 por Manuel e intentó conquistar después a Miguel, Marco e Iván. En definitiva, una pretendienta habitual que dio mucho de qué hablar.

Zaira de la Morena en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Su faceta como cantante

Aprovechando su paso por el programa de Netflix, Zaira de la Morena ha dado un empujón a su carrera musical, de la cual ya presumía en 'MYHYV'. En total, la de 21 años tiene tres temas subidos a las distintas plataformas musicales: "No sé lo que me pasa", "Dice" y "Jugando con Fuego", su hit dedicado a su ardiente experiencia y el más escuchado hasta la fecha.