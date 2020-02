Quique Peinado ('Zapeando') estalla contra la nueva ley de publicidad del juego online: "Roza la estafa"

Este viernes 21 de febrero Alberto Garzón, ministro de Consumo, presentó en una rueda de prensa el proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego. Allí defendió la prohibición absoluta de la publicidad de los juegos de azar y las apuestas online de ámbito estatal. Argumentó que "no solo es inadecuada, sino que es incluso imprudente" y apostaba por un "paradigma regulatorio estricto". Sin embargo, Quique Peinado criticó en redes sociales la tibieza del ministro con las casas de apuestas.

El colaborador de ' Zapeando ' pensaba que con la entrada del nuevo Gobierno se cortaría desde la raíz el problema que supone la ludopatía,. "Confirmado. Se permite que empresas cuyo negocio es que mis hijos se arruinen la vida se anuncien en un Madrid-Barça. Tened en cuenta que si este gobierno dice que algo es un problema de salud pública o que 'sí, se puede',", advirtió a través de su cuenta de Twitter.

Quique Peinado y Alberto Garzón

La nueva ley prohibe en el sector del juego y las apuestas online utilizar a famosos y establece horarios limitados a la madrugada, con especial protección en los espacios emitidos en horario infantil, según recoge RTVE. Por tanto, la publicidad es lícita en aquellos eventos que se emitan a partir de las 20:00, lo cual suele incluir los partidos más importantes de la jornada de Liga y los de la Champions League. "Tres palabras que tiran abajo un paquete de reformas, y que se presentan así en un claro intento de esconder la bomba: 'en horario infantil'. Es decir, se excluye la máxima audiencia. La restricción es cosmética en el ámbito de las retransmisiones deportivas. Además (...), como si los menores no vieran el Madrid-Barça", criticaba el periodista.

Quique Peinado: "Es una falacia absoluta"

Alberto Garzón se justificó a través de su cuenta de Twitter: "La prohibición total de la publicidad generaría incentivos para que creciera el juego ilegal y para que la publicidad se dirigiera a otros soportes no fácilmente regulables, más accesibles para colectivos vulnerables. A lo que Quique Peinado respondió: "Prohibir publicidad en el partido de máxima audiencia no es una prohibición total. Eso es una falacia absoluta. Es una cesión politica que favorece a quien favorece, y no a quienes se dice querer proteger. Es directamente mentira.

"Nosotros protegemos a los usuarios que por ocio o necesidad quieren jugar online, y nos parece inadecuado e imprudente empujarles a un sistema de juego ilegal y no regulado donde están desprotegidos ante las prácticas de las empresas de juego", continuaba el ministro, unas declaraciones que también recibieron la respuesta del colaborador de laSexta: "Aquí se añade, por tanto, que si se prohíbe la publicidad en partidos de máxima audiencia (el mejor de Liga, toda la Champions, por ejemplo), el juego pasa a la ilegalidad. Es un argumento que roza la estafa."