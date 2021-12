Las tardes de Telecinco se caracterizan porque cualquier cosa puede pasar en 'Sálvame'. De hecho, los espectadores no sabemos si vamos a encontrarnos con bailes, disfraces o peleas en directo. Precisamente, los protagonistas de una nueva riña política fueron Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, al mismo tiempo que hablaban de la muerte de Mario Biondo. ¿Qué es lo que les ha ocurrido esta vez?

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame naranja'

Minutos antes de la transición desde 'Sálvame limón', los colaboradores exponían largo y tendido sus opiniones sobre el difunto marido de Raquel Sánchez Silva. La de Paracuellos del Jarama rivalizaba con Kiko Matamoros, cuando el presentador les pedía que parasen para dar por finalizada la primera parte del espacio; sin embargo, Belén siguió con su argumentario: "Comienza 'Sálvame naranja', hija...", replicó Vázquez.

Ambos rostros tenían opiniones claramente enfrentadas: mientras la ganadora de 'Gran Hermano VIP 3' aseguraba que había "muchas cosas que no sabemos", Jorge Javier entendía que la viuda hubiese querido parar las especulaciones. En ese momento, Belén se comenzó a trabar ante los nervios de la situación: "Mira, yo es que prefiero no estar en estos temas", sentenció.

"¡Ahora dice que no quiere hacerlos!", comentó Vázquez con resignación, para seguir azuzando después: "No quieres hablar del Rey, no quieres hablar de política...". En ese instante, Belén Esteban alzó el tono de voz para replicar ese comentario: "¡No, perdona! El que me dijo de no hablar de política fuiste tú, eh...", aseveró con cierta tensión en su forma de gesticular.

¿Quién decidió que no se tratasen temas políticos?

Con tono sentenciatorio, la que fuera nombrada "princesa del pueblo" intentó silenciar a su interlocutor: "¡Decidimos todos no hablar!", comunicó. Fue entonces cuando Jorge Javier se mostró un tanto sorprendido: "Todos, todos decidimos... Eso tampoco es del todo cierto". En este caso, ¿quién de los dos tiene razón? La discusión finalizó con una sonrisa cómplice en boca de Belén, aunque después de hacer una concisa declaración de intenciones: "¡No empecemos!".