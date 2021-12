A su vuelta de París, Rocío Flores se topaba con las cuestiones de una reportera que le esperaba en el aeropuerto madrileño. La periodista le preguntaba sobre el motivo por el que había borrado las fotografías de su cumpleaños en Instagram y la joven optó por atacar a la prensa: "No saben qué inventar. Ya no dan para más. Es increíble, de verdad, es insufrible", arremetía.

Rocío Flores, en 'El programa de Ana Rosa'

La reportera aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre el premio otorgado por el Ministerio de Igualdad a 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la polémica docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, su madre. "No tengo nada que opinar", respondía Flores. "¿Te da un poco de miedo lo que pueda contar en la segunda temporada?", preguntó la periodista.

"Yo, miedo ni a nada ni a nadie. ¡Qué va! Ni mucho menos", respondía en actitud chulesca. Además, optó por lanzar un dardo tras ser preguntada por si la verá." Pues no sé, pero era en otoño y vamos por invierno casi. Entonces, no tengo ni idea", retaba la hija de Rocío Carrasco. Una contestación que no sentó muy bien en el plató de 'Sálvame'.

"Hasta el 21 de diciembre es otoño", apuntó Carlota Corredera. "A ver si nos va a marcar también cuándo tenemos que programar. Que se reúna y diga: 'Vamos a hacer la escaleta de programación de invierno'", contestaba visiblemente molesto Kiko Hernández. Muchos han llegado a especular con que 'En el nombre de Rocío' no seguiría para adelante, sin embargo, desde el programa dieron importantes noticias respecto a ello.

¿Cuándo verá la luz la nueva docuserie?

"Ya tengo la respuesta. ¿Preparados?", cebaba Corredera. "Me acaban de informar por pinganillo de que muy pronto y cuando digo pronto es muy pronto. (...) Pasadito el puente", informaba en exclusiva. 'Sálvame' anunciará "noticias frescas, muy deseadas" y "cosas que van a pasar" en la docuserie. "Van a suceder cosas grandiosas que tienen que ver con 'En el nombre de Rocío'", adelantó la presentadora.