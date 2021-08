La tarde del miércoles 11 de agosto, 'Sálvame' estrenaba el documental de Anabel Pantoja, 'Anabel, al desnudo', como parte de su contenido. Sin embargo, antes del lanzamiento, los colaboradores del programa presenciaron un arrebato de Rafa Mora, cuando el valenciano criticó las palabras amables de sus compañeros hacia la sevillana y señaló la importancia de su familia a la hora de valorar su presencia televisiva.

Rafa Mora estalla contra Anabel Pantoja en 'Sálvame'

Antes del estreno del documental, los colaboradores del programa lanzaron sus opiniones acerca del éxito que había cosechado Pantoja, momento en el que Carlota Corredera señaló que "Anabel brilla también cuando no habla de su familia", algo con lo que incluso Kiko Hernández se mostró de acuerdo al opinar que "da lo mismo hablar que no hablar. Lleva dos años diciendo 'no me consta'". Unas palabras que hicieron saltar a Mora, quien intervino para manifestar su intención de irse "a merendar, porque esto es un cachondeo". "Le habéis hecho un programa a la Pantojita para pasarle la manita por la espalda y que ella se lo acabe creyendo", criticó el colaborador, sin pelos en la lengua.

"Estoy viendo que hay mucha gente que le tiene cariño a la Pantojita y se están comiendo unas cositas que no se las cree nadie", añadía el valenciano, tras lo cual apuntó sobre Pantoja que "esta señora está aquí por lo que está", en referencia al "puente" que había sido su familia para que ella estuviera en televisión. "Eres un envidioso", le reprochó entonces Chelo García-Cortés, ante lo que el aludido defendió que "esto no es cuestión de envidia". "¿Qué le dijo dirección hace unos meses? Le dijeron que 'esto no es una ONG. O empiezas a hablar o ahí tienes la puerta'. Y Anabel cambió y muy bien. Pero sin su familia, esta chica está muerta en tele", recalcó Mora. "Y tú sin Anabel Pantoja, también, porque no podrías meterte con ella", replicó García-Cortes, mientras Pantoja se veía incapaz de contener las lágrimas.

"Algunas críticas dañan más"

"Tengo que aceptar todas las críticas, pero algunas te dañan más que otras", confesó la sevillana, cuando la presentadora le preguntó el origen de su silencioso llanto. Corredera recordó entonces que, durante la emisión de 'Cantora, la herencia envenenada', Pantoja tuvo que hacer las conexiones desde su casa, puesto que se había roto el peroné. "¿A qué pacto llegaste con la dirección?", planteó la gallega, a quien la colaboradora reconoció que "me han dicho que llegue hasta donde quiera, siempre me han dado libertad para eso".

"Me ha dolido, porque hace unos años, en las reuniones, me riñeron porque me veían un poco alocada, no centrada. Tenía una época mala y soltaron ese comentario", aclaró Pantoja, sobre la crítica de Mora, para después defender que "todo el mundo tiene derecho a equivocarse y hacer bien el trabajo o, al menos, hacer lo que te piden los directores". Asimismo, la sevillana recordó la disputa que mantuvo con su compañero el día anterior, especialmente su declaración sobre el hecho de que "estaría pidiendo pan" a su familia. "Yo no sabía que me iba a quedar, pero no iba a pedir pan, que tampoco me avergüenzo", manifestó la colaboradora, antes de pedir "un poquito de tacto" a la hora de lanzar opiniones.