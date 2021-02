El sorprendente y criticado arrebato de Rafa Mora en 'Domingo deluxe': "Me comes el rabo así"

La noche del pasado 7 de diciembre, 'Domingo deluxe' dedicaba parte de su tiempo a hablar sobre la polémica entrevista que Gustavo González realizó a Kiko Rivera hace 15 años. El periodista se sometió a un polideluxe que terminó con un tenso enfrentamiento entre él y Rafa Mora, que llegó a perder los papeles.

Rafa Mora pierde los papeles en 'Domingo deluxe'

"¿Has filtrado informaciones que se producen en las reuniones de escaleta de 'Sálvame'?". Ante esta pregunta, González respondía que no, a lo que el polígrafo determinó que mentía. Esto sería el detonante para unas abruptas palabras de Mora que dejarían boquiabiertos a sus compañeros: "No te fías ni de ti mismo. No me digas nada hoy porque eres un bocazas, un traidor y encima filtras información de una reunión".

Ante esto, la acusación se revirtió cuando González afirmó que Mora habría estado filtrando escaletas del programa. "Lo vas a tener que demostrar, bocazas, que eres capaz de filtrar información del trabajo que te da de comer". Con el aumento de los gritos y en medio de la discusión, Mora acabaría perdiendo los nervios ante la acusación, gritando a González: "¿Una escaleta? Me comes el rabo, chaval. Así, eh, pero así", gritaba el exparticipante de 'Mujeres y hombres y viceversa' mientras agarraba sus partes.

Críticas en redes

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del incidente. Pese a que minutos más tarde Mora acabaría pidiendo perdón a la audiencia por su arrebato, los usuarios de las redes no dudaron en criticar la actitud del colaborador, llegando a preguntarse si habría "anunciantes que se sientan cómodos en Mediaset con personajes de este nivel en las parrillas".

??????@mirtadrago Me pregunto, habrá anunciantes que se sientan cómodos en anunciarse en @mediasetcom con personajes de este nivel en vuestras parrillas?@jlcuenllas pic.twitter.com/h25xdvO1BQ — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) February 8, 2021

Insoportable el afan de protagonismo que tiene Rafa Mora; hoy una vergüenza su falta de educación en @DeluxeSabado, impresentable!

Debieron echarlo del plató, deberían echarlo del programa! #belenylajose #multipoligus pic.twitter.com/wImFLJQ487 — Jose Luis Urrego P. (@joseluisurregop) February 8, 2021

A Rafa Mora se le ha ido de las manos pic.twitter.com/UWbLidspkp — Bên???? (@gerflowers) February 8, 2021