Rafa Mora acusa a Oriana Marzoli de asistir a una fiesta ilegal con 300 personas

El pasado lunes 7 de diciembre, los colaboradores de 'Sálvame' dedicaron parte del programa a hablar de las fiestas ilegales organizadas por el conocido como "príncipe africano". Poco después de comenzar, Rafa Mora desvelaba que una conocida colaboradora de programas de Mediaset se encontraría entre las asistentes a una de dichas fiestas en las que habría que pagar hasta 600 euros de entrada.

Rafa Mora desvela que Oriana Marzoli habría asistido a una fiesta ilegal con 300 personas

"Si la gente no fuera a esa fiesta, la fiesta se la pegaría este señor solo en su casa", comenzaba opinando Mora justo antes de que Belén Esteban le preguntase de forma directa: "Tú tienes el nombre de una persona que ha estado allí, ¿no?". El extronista desvelaba: "La persona que ha estado en esa fiesta pegándose la juerga, cachondeándose de todo lo que está ocurriendo y encima lo airea libremente es Oriana Marzoli, la colaboradora de algún programita de aquí de la cadena".

"Durante todo el confinamiento estuvo subiendo a sus redes sociales fiestas a las que asistía en casas privadas, en fincas. A esta chica le hace mucha gracia todo esto porque no se corta un pelo, lo hacía y lo sigue haciendo", comentaba indignado Mora, que hizo alusión al fallecimiento de miles de personas y miles de "familias destruidas", haciendo hincapié en que a Marzoli parece que eso "le daba igual".

"Lo llevo a juicio si quiere"

"El otro día estuve en 'Mujeres y hombres y viceversa' y decía directamente: 'el otro día estuve en una fiesta con mucha gente' y yo no daba crédito", continuaba el colaborador. "Si me quiere rebatir lo llevo a juicio. Me llevo a cuatro más de la fiesta, si hace falta les pago al abogado para que me acompañen, pero esto es verdad", sentenciaba. Ante esas declaraciones, Mila Ximénez no tardó en mostrar su indignación: "Me niego a coincidir con ella en ningún sitio, a mí no me va a infectar cuando yo estoy en mi casa y no veo ni a mi familia, para que una niñata se vaya de fiesta y me contagie a mí."