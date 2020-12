Miriam Saavedra echa de 'Sola/Solo' a Rafa Mora tras protagonizar una dura bronca: "Machista y pobre imbécil"

Miriam Saavedra lleva viviendo unos días en el reality de 'Sola/Solo' después de haber cogido el testigo a Gianmarco Onestini. La expareja de Carlos Lozano conquistó a gran parte de la audiencia de 'GH VIP 6' que la hizo ganadora, por ello, Mediaset le ha dado la oportunidad de vivir la experiencia en el pisito del reality. Desde el momento en el que entró, la modelo peruana no ha parado de dar contenido a sus seguidores con hilarantes momentos; sin embargo, también ha protagonizado un momento realmente tenso dentro del programa: un fuerte enfrentamiento con Rafa Mora.

El extronista y Saavedra son enemigos desde hace tiempo, por ello, el espacio emitido en exclusiva para Mitele Plus ha preparado un encuentro entre ellos que ha terminado realmente mal. La actriz tenía que conocer a un valenciano y con esa excusa la productora ha invitado a Rafa Mora a participar en el reality. Nada más verlo, la ganadora de 'GH VIP 6' no ha tenido muy buena reacción y entre ambos se ha creado un ambiente realmente incómodo donde no han parado de lanzarse pullitas el uno al otro.

Rafa Mora y Miriam Saavedra en 'Sola/Solo'

Pero si el ambiente estaba caldeado, se ha puesto aún peor cuando han mostrado vídeos donde Miriam Saavedra criticaba a Rafa Mora: "Me estoy calentando con estas imágenes, aunque lo que digas de mí me la sopla", ha declarado el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'. "¿Te la sopla o te calientas? Decídete", le ha lanzado Saavedra y en ese momento el colaborador de 'Sálvame' ha aprovechado para desvelar que la peruana le había tirado los tejos fuera de cámaras: "A ti te caliento yo, eso lo sabemos todos". Al escuchar esas palabras, la modelo se ha dirigido a su público mientras señalaba al tertuliano: "¿Os dais cuenta el reflejo de un machista y pobre imbécil?".

Rafa Mora se ha ofendido mucho con la concursante de 'Sola/Solo': "O me pides disculpas ahora mismo o me voy a mosquear contigo en serio", ha amenazado el colaborador. "¿Cómo se te ocurre decir que yo te caliento? ¡En mi propia casa!", ha recriminado Saavedra mientras que Mora se ha defendido de una crítica que recibe a diario: "¿Qué tendrá que ver eso? Eso es demagogia barata asqueroa, que tendrá que ver eso con el machismo. Me pediste quedar y tomar un café", repetía varías veces el tertuliano.

Miriam Saavedra echa a Rafa Mora de 'Sola/Solo'

La guerra de reproches ha continuado un buen rato hasta que Miriam Saavedra le ha dicho a Rafa Mora que se marchara del pisito: "Te pido que te retires de mi casa". El extronista no le ha hecho caso y se ha acercado a la nevera para merendar, pero Saavedra lo ha impedido: "No, es mi cocina, no te dejo. Has venido a faltarme al respeto y no te lo voy a permitir ni a ti ni al Rey. Mi comida no te la comes", le ha asegurado la ganadora de 'GH VIP 6'.

"No decía lo que pasaba porque tu novia me daba pena, pero fuiste tú el que me pediste un café. No sé si querías hacer un montaje", ha desvelado Saavedra antes de echar al colaborador del pisito. "Sigue siendo igual de malévolo", se ha despedido la modelo."Búscate otro Carlitos para vivir del cuento", ha lanzado también Mora como despedida antes de cruzar la puerta.