Oriana acusa a Rafa Mora de "tenerla pequeña" y este se defiende revelando todas las intimidades sobre su pene

Un polígrafo de 'Sábado deluxe' da para mucho y más cuando lo protagonizan los participantes de 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, durante el programa salió escaldado Rafa Mora, pues al hablar del tamaño del pene de Óscar Ruiz, Jorge Javier Vázquez insinuó si el suyo era pequeño y defendía al tentador en señal de compañerismo y solidaridad.

Rafa Mora habla del tamaño de su pene en 'Sábado deluxe'

"No, no, yo pequeña no. Yo la tengo normal. 17 centímetros para mí es normal. Tampoco he vacilado nunca de pollón", confesaba sin tapujos el colaborador. El presentador se interesaba por la razón por la que Mora se había alborotado de esa manera, a lo que el aludido aseguraba que él no tiene ningún complejo, tal y como la propia Conchita interpretó cuando le sometieron al polígrafo.

Pero no terminaron aquí las confesiones íntimas del valenciano. Este aseguraba que no le gustaría tener el pene más grande: "He podido entrar en todas las estancias. He podido ocupar todas las estancias. Y hay amigos míos que igual calzan más y que me dicen: 'es que hay veces que yo lo tengo muy complicado'". Además, afirmaba considerarse un privilegiado, pues la tiene "muy bien" y "más ancha que larga". "A lo mejor no tienes un 23, pero tienes el capullo así de gordo", sugería, explicando también que no está circuncidado.

El enfrentamiento con Oriana

La relación entre Oriana Marzoli y Rafa Mora parece ser insalvable y más desde que esta rompiera con Iván González. A su entrada a 'Sábado deluxe', Jorge Javier Vázquez le preguntó por el tamaño del pene del colaborador. "Ah, no sé. A mí me ha llegado que la tiene como no muy grande, pero eso yo no lo puedo corroborar porque yo nunca lo he hecho con él", comentaba la venezolana. Estas palabras no sentaban nada bien a Mora, que arremetía contra ella y la tachaba de no tener ninguna credibilidad. En relación a la polémica sobre si Oriana había ejercido la prostitución, el extronista aseguraba que siempre había dicho que "Oriana vale para todo, pero para eso no porque es una estrella de mar, según sus ex".