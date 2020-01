Ramón García condena en 'En compañía' el asesinato machista de una mujer que participó en el programa

Este lunes 13 de enero ha sido un día triste para los trabajadores de 'En compañía', el programa presentado por Ramón García en CMM que ayuda a poner fin a la soledad de personas mayores. En espacio, dedicado a crear experiencias felices, que se ha visto envuelto en una trágica historia, ya que la tercera víctima de violencia de género de este 2020 había acudido al programa en el pasado para buscar pareja.

Ramón García dando la noticia en 'En compañía'

Serio y muy afectado, Ramón García anunciaba con dificultad la terrible noticia mirando a cámara: "Hoy tengo que decirles algo muy importante y muy doloroso para todos los que hacemos este programa. Espero que no se hayan dado cuenta, pero hoy posiblemente es el día que más me está costando ponerme delante de estas cámaras", admitía el presentador. "Parece ser que ese asesinato ha sido por violencia machista y la mujer que ha muerto asesinada estuvo aquí sentada", anunciaba el presentador, en referencia al hallazgo de dos cuerpos sin vida esa misma mañana en Puertollano, Ciudad Real. "Una vez más ha vuelto a pasar y nos ha caído en casa. Han matado a una de las nuestras", sentenciaba.

García explicaba que habían barajado no emitir el programa de ese lunes, pero prefirieron hacerlo por Olga Savenchuk y por todas las mujeres víctimas de la lacra de la violencia machista. "No sé cómo condenar en nombre de este programa, de esta televisión, siempre pegada a la lucha contra la violencia machista. No sé cómo podemos parar esto, pero todos somos responsables", admitía el presentador, visiblemente afecto, a la par que un faldón recordaba a los espectadores el teléfono de atención a la mujer maltratada (016).

La víctima conoció a su verdugo en el programa

Olga Savenchuk, mujer ucraniana de 61 años, es la persona que acudió a 'En compañía' para buscar pareja. Entre los pretendientes que llamaron estaba Antonio Sánchez, un español de 53 años. Salieron durante un año y se fueron a vivir juntos a la casa del él, en Puertollano. Un mes más tarde ha sucedido este trágico final en el que él la disparó cuatro tiros y con la quinta bala se suicidó.