Ramón García ha dado la noticia de que se encuentra trabajando en la vuelta de 'Grand Prix', el mítico programa de finales de la década de los 90 y los 2000 y que, esta vez, vendría también de la mano de Ibai Llanos. Ambos, que ya dieron las campanadas de 2022 en la plataforma de streaming, se encuentran gestionando un regreso del espacio en la misma.

Ibai Llanos y Ramón García, presentadores de las Campanadas 2021-2022 en la cuenta de Twitch del streamer

El concurso, que García ha confirmado que "volverá pronto", todavía no saldrá a la la luz, ya que están rematando algunos aspectos del programa que, según el presentador, contará "con muchos cambios, pero sin perder la esencia". De este modo, el vasco ha admitido que hay que tener en cuenta el cambio de los tiempos: "Lo que no podría pasar por la cabeza de nadie que entienda de este oficio y de esta industria de la televisión es que hagamos un programa en el 2022 igual que en 1996", aseguró en Cadena Ser.

Por otro lado, la mítica figura televisiva de las Campanadas ha destacado, como era previsible, que no habrá vaquilla en este regreso: "La nueva ley de protección animal del Gobierno actual no lo permite, y eso a mí me da mucha rabia porque la vaquilla era parte fundamental". No obstante, el antiguo conductor de '¿Qué apostamos?' confirmó que conservaría algo tan básico del programa como la confrontación entre los pueblos pequeños, los juegos y el papel de los alcaldes.

La fecha de estreno

Aunque García admitió que el estreno sería pronto, todavía se encuentran ultimando algunos detalles los equipos de los dos profesionales que provoca que se retrase un poco más el lanzamiento. De este modo, no se sabe si ambos están esperando al verano, época donde solía emitirse este programa, o quizá deben esperar algo de tiempo más para redondear este proyecto que seguramdente muchos espectadores acogerán con cariño y nostalgia.