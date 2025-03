Por Redacción |

David Martínez, más conocido como Rayden, está a punto de estrenar su tercera novela llamada 'El taller de los niños interiores'. La obra se publica el 3 de abril y ahora el también cantante está en plena promoción del libro, dando entrevistas donde habla de su novela y de sus proyectos musicales.

Rayden ha abordado también su salida como asesor del Benidorm Fest en su charla con El País. El artista participó en la primera edición como concursante con 'Calle de la llorería' y en 2024 se unió al grupo de asesores musicales que eligen las canciones del festival, repitiendo también en la edición de 2025.

Rayden en el Benidorm Fest 2022

"No me compensa. Cuando al sector eurofán no les gusta algo, lo viven de manera nociva. Sentía que cada vez tenía menos mano y que mi idea de festival estaba sepultada por la de otras personas", explica Rayden cuando le preguntan por su renuncia a volver a ser asesor del Benidorm Fest.

Respecto a la escasez de artistas consagrados en la lista de participantes del Benidorm Fest, Rayden cree que es porque "España es un país inseguro", indicando que en países como Francia o Italia, sus listas top 50 contienen música en sus respectivos idiomas, mientras que en España "hay un batiburrillo y lo que menos se escucha es música española".

¿Qué opina de Melody?

Sobre el revamp de la representante de España en Eurovisión 2025, David Martínez aclara que no la ha escuchado. "Para mí fue raro que ganase alguien que prometía que iba a cambiarlo todo", añadía sobre Melody, declarando teniendo en cuenta las propuestas de otros países, "hubiese estado entre Kuve, Mel Ömana, J Kbello o Daniela Blasco".