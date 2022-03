Telecinco cancela su homenaje a Rocío Jurado tras su pobre rendimiento

Tan solo hace un día, Telecinco promocionaba un homenaje a Rocío Jurado que iba a emitirse el martes 8 de marzo a las 22:00, donde se supone que la audiencia iba a poder disfrutar de la alfombra roja y la llegada de las invitadas en directo al concierto "Mujeres cantan por Rocío Jurado".

Rocío Carrasco

El espacio, que iba a estar presentado por Mercedes Milá e Isabel Jiménez, ha sido finalmente cancelado por Mediaset tras su nuevo intento por reflotar sus audiencias, con el estreno de un access prime time conducido por Ana Terradillos dedicado a la guerra en Ucrania que ha tomado el nombre de 'Ucrania: esto no se podrá olvidar'. Además, cabe recordar que el 'Viernes deluxe' que se dedicó a la cantante firmó un pobre 9,1% de share y 891.000 espectadores.

De esta manera, este cambio de programación no podría ser multado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al tratarse de un programa que se centra en un evento de actualidad como es la situación de Ucrania. No obstante, este movimiento no afectará al concierto homenaje a la artista.

Una cita muy especial

Rigoberta Bandini, Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Mayte Martín, Ana Guerra, María Toledo, Sofía Ellar, Robin Torres, Anabel Dueñas, Argentina, Beatriz Luengo, Sole Giménez, Edurne y Tanxugueiras son algunas de las mujeres que van a acudir al concierto del 8 de marzo de 2022 en el Wizink Center de Madrid para rememorar a Rocío Jurado.