La noche del martes 8 de marzo, el Wizink Center acogió el concierto homenaje a Rocío Jurado, con el nombre "Mujeres cantan a Rocío Jurado", en el que diversas cantantes y profesionales de distintos ámbitos actuaron ante la audiencia. La cita, a cargo de Rocío Carrasco y la empresa Green Cow, estuvo conducida por Mercedes Milá e Isabel Jiménez, a quienes precedió la primogénita de "la más grande", al comienzo de la cita, con un emotivo discurso en el que tuvo a su madre muy presente.

Rocío Carrasco habla al comienzo del homenaje de Rocío Jurado en el Wizink Center

"La lucha por la igualdad la viví y la mamé porque ella me la enseñó desde muy pequeña", declaró Carrasco. La madrileña destacó que "me crio una mujer maravillosa que me enseñó a no tener que depender de nadie, a que una no se tiene que someter ni ante nada ni ante nadie", para después señalar que era consciente de que las canciones de Jurado, "para muchos de vosotros y de vosotras, son muy especiales, con un mensaje muy especial. Pero, para mí, era algo normal, cotidiano". "Cuando en España todavía los derechos de las mujeres estaban como en la Edad Media, ella alzó su voz y no enarboló ninguna bandera, solo su voz y su actitud. Fue lo que hizo", declaró Carrasco, entre aplausos de los presentes.

"De las muchas cosas que me enseñó, me enseñó que somos mujeres y que somos muy fuertes. Qué le vamos a hacer", comentó la hija de la difunta artista, con cierto sarcasmo. La madrileña hizo entonces referencia al hecho de que "yo cometí, como todos sabéis ya, muchos errores. Muchísimos. Los cometí desde el punto de vista de una adolescente rebelde, pero hoy soy una mujer". "Y sé que ella me advirtió y que ella tenía razón", lamentó Carrasco, quien quiso dedicarle "esta noche" a su madre, "a todas las madres y a todas las mujeres. A todas". "Ella me daba un beso en la frente y me decía siempre: 'Ro, mi vida, nadie es más que nadie. Pero nunca dejes que nadie te ponga el pie en el cuello'. Y de eso se trata", defendió la madrileña. Ya emocionada, la organizadora de la cita solicitó que "me vais a permitir que le diga a ella que te echo mucho de menos y que en este año me han pasado cosas que me hubiese gustado poder compartir contigo".

"Me hubiese encantado que estuvieras conmigo"

"Me hubiese gustado poder tenerte a mi lado... ese día en el que me enfundé un traje fucsia", confesó Carrasco, despertando un estruendoso aplauso entre el público al hacer referencia a su look en la grabación de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. "Me hubiese encantado que estuvieras conmigo cuando muchos políticos de este país, sin importar idea ni color, hablaban de mí y de mujeres como yo. Me hubiese encantado que hubieses estado conmigo para debatir sobre la violencia vicaria", prosiguió la madrileña, tras lo cual manifestó que "te quiero. Donde estés, te amo". "Solamente me queda daros las gracias a todos: a Telecinco, a la Fábrica de la Tele, a Green Cow y dar las gracias, de una manera supina, a la Fundación Ana Bella, que creo que son maravillosas y hacen una labor maravillosa por todas las mujeres", concluyó la hija de Jurado, antes de dar las gracias también a aquellos que la acompañaban esa noche, a los que deseó "que disfrutéis con este maravilloso concierto".