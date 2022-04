La razón por la que Pablo Motos fue investigado por el CNI

La noche del 26 de abril hubo una gran revelación en 'El hormiguero' por parte de su maestro de ceremonias. Tras una larga charla con el actor Benedict Cumberbatch, Pablo Motos confesó el motivo por el que fue sometido a una investigación por parte del Centro Nacional de Inteligencia: una comprometida fotografía con un terrorista talibán.

Pablo Motos y Benedict Cumberbatch en 'El hormiguero'

La conversación surgió a raíz de que Motos le preguntase a Miguel Lago en la mesa de debate si le paraban en los aeropuertos internacionales por su aspecto y su frondosa barba. El colaborador contestó de manera jocosa y aprovechó la situación para sacar "los trapos sucios": "No puedo viajar a Estados Unidos, pero por lo menos no tengo pasado con amigos talibanes", vaciló al presentador.

Ante esta pullita, Motos decidió revelar la historia que se escondía detrás: "El CNI me investigó porque un talibán, un terrorista, en Denia me pidió una foto. Yo si viene un señor y se quiere hacer una foto conmigo, me la hago. Entonces, estoy abrazado a un terrorista peligrosísimo, el CNI lo captura, le mete en el "talego", ven la foto mía y dicen, 'Este tío también es talibán'", narró el presentador.

Revela la fotografía

"A mí lo que me vuelve loco es que durante el día esté haciendo sus cosas de talibán, pero luego, por la noche su hormiguero que no se lo quiten", reaccionó, bromista, el colaborador. Tras esta confesión, Pablo Motos no tuvo ningún reparo en enseñar la famosa fotografía que le llevó a estar en el punto de mira del CNI. En dicha imagen, aparecía también Damián Mollá, guionista del programa, pero según contó Motos, a él no le investigaron.