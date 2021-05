La noche del domingo 2 de mayo, los espectadores se estremecían ante el testimonio de David, un neonazi arrepentido, en 'Lo de Évole'. Durante el programa, el entrevistado hizo inciso en la presencia de "nazis legendarios" en Vox, así como las coincidencias entre la línea política de los grupos en los que militaba con el partido de extrema derecha. Sin embargo, lo que hizo arder las redes, ocurrió en el programa posterior: 'El objetivo'.

Lucía Méndez en 'El objetivo'

En el debate político, la periodista Lucía Méndez, redactora jefe de El Mundo, indignaba a los usuarios de las redes con su opinión sobre el partido de ultraderecha: "Vox está normalizado por la sencilla razón de que, en aquellos sitios donde ha apoyado a los gobiernos, no ha hecho nada grave", pronunciaba. "No se ha tomado ninguna medida drástica", aseguraba.

Lucía Méndez llegaba a asegurar que no entendía que siempre se utilizase el término "fascista" en un "sentido peyorativo". Las redes mostraban su incredulidad ante el discurso de la periodista, cargando duramente contra ella por "blanquear el fascismo". Muchos usuarios también hicieron inciso en la parte de "culpa" de Ana Pastor, al tener en plató y no cortar el "peligroso" discurso: "Que Ana Pastor y Lucía Méndez estén a 2 días de las elecciones blanqueando el fascismo de Vox, no es casual".

Ana Pastor, que es la que le pone el micro a Lucía Méndez, es tan culpable como esta señora que no para de blanquear el fascismo. Esto es criminal. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) May 2, 2021

Un ex nazi acaba de contarnos que Vox está lleno de nazis, y Lucía Méndez diciendo que le parece mal que les llamen fascistas.



Lo de esta señora empieza a ser vomitivo. #ObjetivoElecciones — Protestona ? (@protestona1) May 2, 2021

Que Ana Pastor y Lucía Méndez estén a 2 días de las elecciones blanqueando el fascismo de VOX,no es casual. — Vidushi (@Vidushi_ii) May 2, 2021

Lucía Méndez se dedica a blanquear al fascismo justo después de que un ex nazi hablara de la peligrosidad de tener a la extrema derecha en el congreso, la sexta le da cobertura a esta mujer normalizando todo. Si les dais voz, sois cómplices — IU María ???????? (@maritabaresram1) May 3, 2021

La normalización del fascismo

Poco antes de comenzar 'El objetivo', David, exneonazi, hacía referencia a la normalización en medios de comunicación e instituciones políticas de los discursos que antaño defendía. "Veo con muchísima claridad cómo un discurso que antes era marginal ahora es incluso normal verlo en bares, en la calle, en la parada del autobús e incluso en el Congreso y en los cruces de acusaciones que ves en los medios de prensa escrita", afirmaba David en 'Lo de Évole'.