Desde que Sofía Cristo hablase en 'Secret Story: La casa de los secretos' del presunto abuso sexual que sufrió con tan solo cinco años, numerosos han sido los comentarios vertidos por diferentes personalidades y personajes de la pequeña pantalla. La última en hacerlo, volviendo además a provocar un estallido en las las redes ha sido Paz Padilla por sus palabras en 'Sálvame naranja'.

Paz Padilla, en 'Sálvame'

Todo comenzó cuando la presentadora daba a paso al televisivo doctor Sánchez Martos, quien iba a comentar la situación de la hija de Bárbara Rey desde un punto de vista estrictamente sanitario. "Estamos hablando con el doctor sobre si es necesario denunciar este tipo de cosas, si la víctima, pasados tantos años, quiere remover...", explicó la cómica.

Tal fue la sorpresa de los presentes en el plató, que hasta el propio Sánchez Martos se sorprendió con las palabras de la gaditana: "Si no se denuncia, el violador seguirá violando. Si el violador es un psicópata, que no solo ha violado una vez, es un pederasta y, por lo tanto, hay que denunciarlo siempre", zanjaba el doctor segundos después.

Solicitan su despido y ella se retracta

Como en otras ocasiones, las redes sociales se llenaron de comentarios incendiarios contra Padilla. Una gran parte de los usuarios de la red social pedían el cese de la presentadora de 'Sálvame': "Es motivo sobrado para que ninguna televisión vuelva a contratarla", comentaban en twitter.

Que Paz Padilla diga que si un abuso sexual se produjo en el pasado y dentro de la familia, la víctima debería callarse para no hacer más daño, es motivo sobrado como para que ninguna televisión decente vuelva a contratarla...



Quéascodetipa!!! ???? — Protestona ? (@protestona1) September 15, 2021

Que dice Paz Padilla que cómo vas a denunciar una violación si la ha hecho un padre, un hermano, un abuelo... si eso desestructura la familia. ¿Es necesario que esta señora siga en televisión? — alvarovargas80 (@alvarovargas80) September 15, 2021

Dice Paz Padilla que si una agresión sexual se produce dentro de la familia, mejor que la victima no denuncie porque puede desestructurar la familia. El único que destruye la familia y a la victima es el agresor. Cuanto daño hacen este tipo de mensajes. — Maica Travesa ???????????? (@Iratxotravesa) September 15, 2021

Buenas noches a todos menos a Paz Padilla tras sus palabras sobre lo que contó ayer Sofía Cristo ojalá no vuelva a pisar nunca más un plató de televisión por el bien de la humanidad. — V???????? (@vaquefake_) September 15, 2021

Al ver la cantidad de tuits negativos, la actriz de 'La que se avecina' no dudó en retractarse y matizar sus comentarios: "En ningún momento no he dicho que se denuncie ese tipo de delitos. Es más, me gustaría que se pudiera que todos denunciaran", sentenció. ¿Continuará la polémica o servirán sus disculpas para frenar los ataques que está recibiendo en redes sociales?