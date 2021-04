El género "reality show" volvió a las pantallas de Atresmedia con 'Love Island España', con Cristina Pedroche como maestra de ceremonias. Desde la villa canaria, cinco chicos y cinco chicas dieron un paso adelante para unirse a esta aventura que tiene como final encontrar el amor y llevarse un premio de 25.000 euros. Con opiniones para todos los gustos, su primera entrega no estuvo exenta de comparaciones con 'La isla de las tentaciones' y mucho humor en torno a las tramas que se estaban generando desde Canarias.

Con las cinco chicas celebrando su entrada en la Villa, una Pedroche muy emocionada e ilusionada daba el pistoletazo de salida a la edición, reuniendo a las isleñas para conocer a los primeros compañeros de habitación con los que iban a encontrarse. Sin duda, el poco interés de las concursantes fue lo que más risa provocó en las redes sociales. Iban llegando los chicos, presentándose ante ellas, pero ninguna se atrevió a dar ese primer paso que significaba que estaban interesadas en conocerse como algo más que amigos: "Van a preferir liarse entre ellas", comentaba un usuario. De la misma forma, si algo gusta a la hora de hablar de un programa de televisión es publicar memes, que nunca fallan.

Al fin una da el paso ???? digo a este paso se lian entre ellas #LoveIslandEstreno pic.twitter.com/NMRiciFu4G — Tus series Favoritas (@tusseriesfavs) April 11, 2021

Fiona: Si me dicen "aquí esta tu Shreck " no quiero nada



El chico que la elige diciéndoselo #LoveIslandEstreno pic.twitter.com/K6oNk6l25A — alejandro (@sh_hhhhh0) April 11, 2021

- Doy de los 6 años hasta los 70

+ Que colegio es ese? #LoveIslandEstreno pic.twitter.com/XR965DgYyD — iria (@viudxnegra) April 11, 2021

Asimismo, el "machismo" es otro de los asuntos que más se pudieron ver en la red social del pájaro azul. Que las mujeres entrasen directamente en bikini y con tacones dentro de la Villa fue algo que no gustó: "Les enfocan el culo todo el rato". No obstante, los planos de realización no era lo único que tuvo estos tintes para algunos usuarios, sino que las palabras de algunos de los concursantes disgustaron bastante. Precisamente, estas situaciones tuvieron mucho que ver con los comentarios de los vídeos de presentación y hasta la intención de uno de ellos de tener un hijo antes que una hija, "para que pueda proteger a su hermana".

No cabe mas machismo por centímetro cuadrado en el nuevo programa de @CristiPedroche ¡Vergüenza ajena! #LoveIslandEstreno #LoveIsland pic.twitter.com/KA3lQ8Os41 — Luis Fernández (@Luisfernandez87) April 11, 2021

Mi hermana acaba de sentarse en el sofá y con cara de chirriarle me dice: "Mira como le enfocan los culos, que machismo". Si es que super cantoso. #loveislandestreno — #RocíoYoTeCreo???????? (@Osc_26) April 11, 2021

#LoveIslandEstreno

Primero quiero tener un niño para que proteja a la niña.

Mi cara ahora mismo. pic.twitter.com/uDHwZ8Tnwa — Santo_Venganza (@Santo_Venganza) April 11, 2021

Bien de machismo que ninguna se quiera ir con él, pero como él se quiere ir con una, pues la señala con el dedo y se la lleva igual #LoveIsland pic.twitter.com/fQeUxVP2x6 — Janet Marilyn (@JanetMarilyn) April 11, 2021

Comparaciones con 'La isla de las tentaciones' y 'Gandía Shore'

El reality de Atresmedia guarda alguna que otra similitud con 'La isla de las tentaciones'; no obstante, lo comentado no fue el parecido entre ellos, sino a quién podrían asemejarse los perfiles de 'Love Island'. Precisamente, Manu González y Jesús Sánchez fueron el blanco de ellas: "Me da vives". Asimismo, las redes advierten un cierto parecido con 'Gandía Shore', el reality fiestero de MTV.

Jesús me da vibes de manuel y jesús de la isla de las tentaciones mmeo #LoveIslandEstreno — 2021?? (@br0ken_smilee) April 11, 2021

Carla es la versión canaria de Andrea de La isla de las tentaciones. #LoveIslandEstreno — FranCAV (@Fran__Calvo) April 11, 2021

Pues no es una isla de las tentaciones, me gusta más el formato de Telecinco pero que sea diario y solo una horita me gana sinceramente, veremos cómo va #LoveIslandEstreno — Cazadora de libros ???????? (@Adicta_Friki) April 11, 2021

Mediaset y la productora de la Isla de las tentaciones después del primer programa de #LoveIslandEstreno pic.twitter.com/5KvL347MID — ALAIN ??? (@malaguita97_) April 11, 2021