Alessandro Lecquio se encuentra en pleno ojo del huracán. El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' indignaba a las redes cuando ponía en duda el relato de Rocío Carrasco, asegurando que no se creía que estuviera "pasando un calvario" porque "hacía alardes de felicidad" en sus exclusivas para revistas. Ahora, las redes han encontrado la forma de cargar contra el exmarido de Antonia Dell'Atte.

Alessandro Lecquio en 'Tómbola'

"Perro no come perro". Con estas palabras, se pronunciaba Rocío Carrasco sobre Alessandro Lecquio, haciendo referencia a que quizá tenía mucho en común con Antonio David Flores. Un vídeo de hace años de una intervención del colaborador en el programa 'Tómbola' podría explicar las palabras de Carrasco. "¿No le pegas a las mujeres?", preguntaba Jesús Mariñas al aristócrata. "Sí, sí he tirado bofetones a las mujeres, sí me ha pasado", respondía Lecquio sin inmutarse.

"Es un bofetón light, no es un bofetón... No encuentro que haya nada de malo", aseguraba la expareja de Ana Obregón, ante la sorpresa de los colaboradores del programa. "Si eres capaz de decir eso y no sentir vergüenza de ti mismo...", manifestaba escandalizada Karmele Marchante. "¿Por qué? Puede haber pasado que me haya tirado a mí un bofetón y yo les tiro un bofetón", contestaba Lecquio.

"No es violencia"

Sin terminar de creérselo, Marchante reprendía al colaborador televisivo: "La gente que se relaciona normalmente, no utiliza la violencia de esta forma". El aristócrata respondía haciendo referencia a que eso "no es violencia, no estamos hablando de violencia. Estamos hablando de una discusión fuerte donde ella te tira un bofetón, así que tú se lo destituyes", provocando una vez más la indignación de los tertulianos: "Hombre, por favor, esto son malos tratos".