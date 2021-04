Rocío Carrasco responde a Alessandro Lecquio: "Perro no come perro"

Desde que Telecinco iniciase la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha habido muchos colaboradores que se han posicionado a favor de Rocío Carrasco, aunque también ha habido algunos en contra. Este ha sido el caso de Alessandro Lecquio, que a través de 'El programa de Ana Rosa' ha afirmado cosas como que "está sacando lo que le interesa", que "no hablaba en los medios porque no quería" o ha calificado la serie documental de "historia de un fracaso en todos los sentidos".

Rocío Carrasco responde a Alessandro Lecquio

Ante el vídeo que recogía todos estos momentos, Rocío Carrasco ha querido responder al tertuliano, afirmando que "le diría que con la actitud que él ha tenido para conmigo y mi testimonio, mi vida, creo que no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado. Creo que no se ha parado ni siquiera a ver ni una palabra que haya dicho. Tampoco me extraña, porque perro no come corre. Al final, si lo analizas, si tiene ese pensamiento, que es el que él verbaliza, me está demostrando que, si no es igual, es muy parecido al ser".

Jorge Javier: "Le va a gustar mucho lo que has dicho..."

La hija de Rocío Jurado ha continuado respondiendo al colaborador de 'El programa de Ana Rosa' diciendo que "entiendo perfectamente esa defensa, ese ataque. Cuando te han ido inculcando y es tu máxima figura como referente, no sé hasta qué punto. Por la forma de verbalizar, creo que tiene mucha similitud y no puede afectarme".

Tras esta respuesta que ha dado la protagonista de la serie documental que ha emitido el canal principal de Mediaset España, ha sido el presentador Jorge Javier Vázquez quien ha comentado que "le va a gustar mucho lo que has dicho...", ante lo que la protagonista de la entrevista ha respondido que "no le ha gustado nada de lo que he dicho hasta ahora".