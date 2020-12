Monumental bronca entre Ana Rosa Quintana y Lecquio a causa de la supuesta corrupción del rey emérito

En la sección de corazón de 'El programa de Ana Rosa' se ha producido un momento muy tenso al tratar el tema del rey Juan Carlos I y su supuesta vuelta a España por Navidad. Muchos periodistas como Carlos Herrera han explicado que el emérito permanecerá en Abu Dhabi debido al riesgo que supone viajar en plena pandemia del coronavirus, pero Ana Rosa Quintana no cree esta versión. La periodista considera que es "la excusa perfecta" y que el emérito no viaja porque está siendo investigado por la Fiscalía y "no le dejan venir".

Alessandro Lecquio ha saltado en defensa de don Juan Carlos, al que considera que le están tratando "como un ladrón": "Este señor no está inmerso en ninguna causa de corrupción y ni mucho menos ha metido la mano en el cajón". "Todo apunta a que ha hecho sus negocios por ahí, pero no se le ha señalado la más mínima actuación que haya ocasionado un daño económico a los intereses de España", ha continuado el colaborador.

Alessandro Lecquio, muy exaltado durante su bronca con Ana Rosa Quintana a causa de la supuesta corrupción del rey emérito

Quintana no podía creer lo que estaba escuchando y ha dejado claro que no se estaba confirmando la culpabilidad del emérito, afirmando que llegó a ser "un rey maravilloso", pero ha explicado que no se puede ignorar que existe una investigación abierta. "En Suiza se le está investigando, ha hecho una paralela con un dinero que nadie ha explicado de dónde procede... Es verdad que no está reclamado por la justicia, pero es que ¡hasta su hijo le retiró la asignación!", ha exclamado Ana Rosa.

Lecquio ha dicho entonces que la supuesta corrupción del rey Juan Carlos I se conocía desde los años 90, pero que no se ha hecho pública hasta ahora "por interés del Gobierno", que quiere "tapar problemas mayores". Además, ha asegurado que cobrar comisiones ilegales "no es corrupción". En ese momento, Quintana le ha parado los pies: "¿Perdona? Esas comisiones es dinero que le ha quitado a los españoles".

Lequio se lía a gritos con todos

Marisa Martín Blázquez, Bibiana Fernández y Joaquín Prat han dado su apoyo a la presentadora ante el creciente enfado de Lequio, que seguía enrocado en su postura. "No estás diciendo la verdad. Tienes que revisar tu ética, Alessandro", ha sentenciado la presentadora; pero el colaborador ha replicado con el rostro bastante colorado por el enfado: "¡No, vosotros tenéis que revisar vuestras conciencias!". "Traedme dos tilas para Alessandro", ha bromeado Prat antes de dar paso a la publicidad y cortar la bronca.