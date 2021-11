Jordi González pedía a los concursantes de 'Secret Story: La casa de los secretos' que se posicionaran detrás de uno de los tres nominados: Cristina Porta, Adara Molinero o Miguel Frigenti. La sorpresa llegó cuando Sandra Pica y Julen de la Guerra se colocaron detrás de Porta, indicando así que querían que fuese la expulsada.

Cristina Porta, Julen de la Guerra y Sandra Pica, en 'Secret Story: La casa de los secretos']

La pareja debía argumentar su decisión, pero no fueron muy contundentes. "Querer que se vaya tampoco es así, lo que pasa que me tengo que posicionar detrás de alguien. Es como la semana pasada más o menos, es cuestión de congeniar con las personas", explicaba Julen. Acto seguido, añadía: "También, por otro lado, digo: 'joder me gustaría que siguiera porque lleva desde el principio con nosotros'", se contradecía.

El presentador recordaba a Pica que en la gala había nominado a Adara Molinero con tres puntos, sin embargo, se posicionaba detrás de Porta. La joven explicó que creía que nominar así era lo más justo, pero que "ha llegado un punto en el que es difícil posicionarse" y "sería un poco desagradecido" hacerlo detrás de Molinero.

La catalana agregó que "sería hipócrita decir que, llegados a este punto, no pensamos con la estrategia". Este comentario provocaba la sonrisa irónica de Cristina Porta: "Yo no soy tonta y si no quiero salir nominada no salgo", aseguró la periodista. Además, relató que ella "se niega" a nominar por estrategia, "como hace muchísima gente por miedo a salir", sentenció Porta.

Adara arremete contra los Gemeliers y Luca Onestini

Los Gemeliers, Daniel Oviedo y Jesús Oviedo y Luca Onestini se posicionaron detrás de Adara. "Yo me siento decepcionado por su parte, entiendo que sea mutuo", confesó Jesús Oviedo. Además, agregó que las palabras de la madrileña sobre ellos "son imperdonables". Molinero replicó: "Pienso que nunca me han tenido cariño y siempre que han visto la oportunidad de ponerse en mi contra la han aprovechado".

Por su parte, Onestini afirmó que, tras empezar desde cero, no le gusta lo que ha visto de ella. "Veo una chica que está aquí para interpretar un papel, veo que busca peleas cada día que esta en una gala, veo que me provoca continuamente", explicó el italiano de manera tajante. Estas acusaciones provocaron el enfado de Adara, que reprochó a su excuñado: "El único que provoca aquí es él", respondió malhumorada.